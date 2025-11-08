Noch nie hat ein deutscher Tischtennis-Profi das internationale WTT-Turnier in Frankfurt gewonnen. Ex-Europameister Dang Qiu fehlen dazu jetzt nur noch zwei Siege.

Frankfurt/Main - Tischtennis-Profi Dang Qiu hat als einziger deutscher Spieler das Halbfinale des WTT-Champions-Turniers in Frankfurt am Main erreicht. Der Europameister von 2022 gewann in der Runde der besten Acht in 4:1 Sätzen gegen den Schweden Anton Källberg. Beide spielen in der Bundesliga zusammen für den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf.

Nach zahlreichen Favoritenstürzen in der Frankfurter Süwag Energie Arena ist der 29-jährige Dang Qiu der einzige der acht gesetzten Spieler, der am Sonntag im Halbfinale steht. Erst vor zwei Wochen hatte er das WTT-Turnier in London gewonnen.

Ovtcharov verliert gegen jungen Japaner

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov war bereits am frühen Nachmittag im Viertelfinale ausgeschieden. Der 37-Jährige verlor gegen den 19 Jahre jüngeren Japaner Sora Matsushima in 0:4 Sätzen.

„Ich habe selten gegen jemanden gespielt, der so viel Selbstvertrauen ausstrahlt wie Sora Matsushima heute“, sagte Ovtcharov anerkennend. „Er ist ein Spieler, der sehr Großes erreichen kann.“ Am Vortag hatte der deutsche Nationalspieler noch Japans Topspieler Tomokazu Harimoto aus dem Turnier geworfen.