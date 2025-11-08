Lorenzo Musetti verliert zwar das Finale in Athen, darf nun aber trotzdem an den ATP Finals teilnehmen. Ausgerechnet Gegner Novak Djokovic wird zu seinem Helfer.

Athen - Tennisspieler Lorenzo Musetti hat das Finale des Turniers in Athen gegen Novak Djokovic verloren, einen Startplatz bei den ATP Finals aber ausgerechnet dank des Rückzugs seines Finalgegners gewonnen. Starspieler Djokovic habe aufgrund einer Schulterverletzung seine Teilnahme am Prestigeturnier ab Sonntag in Turin abgesagt, teilte die ATP mit.

Den Platz des Rekord-Grand-Slam-Siegers darf der Weltranglisten-Neunte Musetti einnehmen. Der Italiener tritt damit in einer Gruppe mit Carlos Alcaraz (Spanien), Taylor Fritz (USA) und Alex de Minaur (Australien) an. In Turin dabei ist auch Alexander Zverev. Der deutsche Tennis-Star trifft zum Auftakt der Björn Borg Gruppe am Sonntag (20.30 Uhr/Sky) auf den US-Amerikaner Ben Shelton.

Bei einem Sieg gegen Djokovic hätte sich Musetti auch sportlich schon für die ATP Finals der acht besten Spieler des Jahres qualifiziert. Doch er musste sich in einem packenden Match nach knapp drei Stunden mit 6:4, 3:6, 5:7 geschlagen geben. Für Djokovic war es der insgesamt 101. Turniersieg, mit dem er mit 38 Jahren und 5 Monaten zum ältesten Gewinner eines ATP-Events avancierte.