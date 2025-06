Berlin - Die deutschen Hockey-Herren haben die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026 verpasst. Der Weltmeister verlor am Sonntagabend in der FIH Pro League in Berlin mit 0:2 (0:1) gegen Spanien und beendete die Liga damit als Tabellenvierter, während die Gäste sich als bestplatzierte Nation hinter den als Ausrichter gesetzten Niederlanden und Belgien direkt qualifizierten. Ein weiterer WM-Platz wird bei der im August in Mönchengladbach stattfindenden Heim-EM vergeben.

„Das Ziel ist es, Europameister zu werden“, sagte Kapitän Teo Hinrichs und monierte: „Der springende Punkt war, dass wir heute nicht miteinander verbunden und strategisch nicht clever genug waren.“ Bereits am Samstag hatte der Olympia-Zweite mit 0:3 im Penaltyschießen gegen die Spanier verloren.

Damen sichern Klassenverbleib in der Pro League

Die deutschen Damen hatten ihr WM-Ticket bereits als Zweiter der vergangenen Pro-League-Saison gelöst. Sie sicherten sich zuvor den Klassenverbleib mit einem 4:2 (1:2) gegen England und beendeten die Saison damit als Tabellensiebte vor England und Indien.

„Wir wollten unbedingt gewinnen, das hat man uns angemerkt. Jede hat alles auf dem Platz gelassen, darauf bin ich sehr stolz“, sagte Kapitänin Lisa Nolte nach dem 0:1 am Vortag. Nolte (47.) und Stine Kurz (59.) schossen Deutschland mit ihren späten Strafecken-Treffern zum Sieg. Am Montag wird der EM-Kader nominiert.