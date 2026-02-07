Die New York Knicks verlieren das Spitzenspiel in der NBA bei den Detroit Pistons deutlich. Das Team des deutschen Basketballers Ariel Hukporti kassiert seine höchste Saisonpleite.

Detroit - Die Detroit Pistons haben in der NBA das Spitzenspiel gegen die New York Knicks deutlich für sich entschieden. Der Tabellenführer der Eastern Conference setzte sich gegen seinen Verfolger mit 118:80 (63:42) durch und fuhr im 51. Saisonspiel den 38. Sieg ein. Für die Knicks mit dem deutschen Basketballer Ariel Hukporti endete damit ein Lauf von acht Siegen in Serie. Durch ihre höchste Saisonpleite rutschten die Knicks vom zweiten auf den dritten Rang.

Bei New York stand Hukporti, der meist nur Kurzeinsätze erhält, 22 Minuten auf dem Feld und erzielte sechs Punkte sowie einen teaminternen Bestwert von sieben Rebounds. Die Star-Spieler beider Teams agierten hingegen unauffällig: Bei den Knicks kam Jalen Brunson auf zwölf Punkte, während Karl-Anthony Towns verletzt pausieren musste. Bei Detroit erzielte Cade Cunningham nur elf Zähler.

Boston gewinnt trotz 22-Punkte-Rückstand

Durch die Niederlage der Knicks kletterten die Boston Celtics im Osten auf den zweiten Platz. Der NBA-Rekordmeister setzte sich mit 98:96 (38:59) gegen die Miami Heat durch und holte dabei einen Rückstand von 22 Punkten Differenz aus. Bei ihrem größten Comeback in dieser Saison dominierten die Celtics das dritte Viertel mit 36:15. Derrick Whites (21 Punkte) Dreier eineinhalb Minuten vor Schluss war der spielentscheidende Wurf, Jaylen Brown führte Boston mit 29 Zählern an.