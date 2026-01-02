Meistertrainer in Polen – jetzt übernimmt Botti das deutsche Nationalteam. Welche Ziele er verfolgt und wie es nach Winiarskis Rücktritt weitergeht.

Berlin - Der Italiener Massimo Botti ist neuer Volleyball-Bundestrainer der Männer. Botti folgt auf den im November zurückgetretenen Michal Winiarski und erhält einen Vertrag bis 2028, wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mitteilte. Der 52-Jährige soll das Team zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles führen. In diesem Jahr steht im September die Europameisterschaft in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien an.

„Die deutsche Mannschaft hat sehr viel Potenzial, gleichzeitig ist es eine große Herausforderung. Wir haben nun drei Jahre Zeit, uns kontinuierlich zu verbessern und das Beste aus den Spielern herauszuholen“, sagte Botti.

Der frühere Mittelblocker, der auch mit Ex-Bundestrainer Andrea Giani zusammenspielte, gewann als Profi unter anderem die italienische Meisterschaft und den Pokal sowie den europäischen CEV Cup.

Auch als Coach erfolgreich

Als Trainer war er zunächst in seiner Heimat tätig, ging dann nach Polen und holte bereits mehrere Titel. In der vergangenen Spielzeit wurde der 52-Jährige Meister mit Bogdanka LUK Lublin - im Finale gegen das Team von Winiarski. Aktuell betreut Botti den Erstligisten Asseco Resovia Rzeszow, der am kommenden Dienstag in der Champions League auf den deutschen Vizemeister Lüneburg trifft.

Winiarski hatte sein Amt im November aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Ausschlaggebend war die Doppelbelastung mit seiner Tätigkeit als Club-Trainer. Er hatte das Nationalteam seit Anfang 2022 trainiert und überraschend die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 geschafft - erstmals seit 2012. Der Verband sprach mit mehreren Trainern. Lüneburgs Coach Stefan Hübner galt als Kandidat, auch der bisherige Co-Trainer Bob Ranner.