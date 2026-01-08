Der britische Box-Star Anthony Joshua wurde bei einem Unfall in Nigeria verletzt, zwei seiner Freunde starben. Nun hat er sich zu Wort gemeldet.

London - Nach dem verheerenden Verkehrsunfall hat der britische Boxstar Anthony Joshua seine zwei gestorbenen Freunde und Teamkollegen gewürdigt. „Es ist zu 100 Prozent schwer für mich, aber ich weiß, dass es für ihre Eltern noch schwerer ist“, schrieb der 36-Jährige in einem Beitrag auf der Plattform Instagram.

„Ich habe gar nicht bemerkt, wie besonders sie sind. Ich bin einfach mit ihnen spazieren gegangen und habe Witze mit ihnen gemacht, ohne zu wissen, dass Gott mich in die Gegenwart großartiger Menschen gestellt hat“, schrieb er weiter.

Bei dem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche waren die zwei Freunde des Ex-Schwergewichtsweltmeisters Joshua ums Leben gekommen. Einer der Menschen war sein Personal-Trainer, der andere ein weiterer Betreuer. Joshua selbst überstand das Unglück in Nigeria mit leichten Verletzungen und wurde nach kurzer Behandlungsdauer aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach dem schweren Unfall war gegen den Fahrer des Fahrzeugs Anklage erhoben worden. Nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Ogun muss sich der Fahrer wegen insgesamt vier Vorwürfen vor Gericht verantworten, unter anderem wegen gefährlicher Fahrweise und Herbeiführen eines tödlichen Unfalls.