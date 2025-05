Miami - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist nach der Geburt seiner ersten Tochter rechtzeitig zum einzigen Training in Miami in seinen Red Bull zurückgekehrt. Der Niederländer hatte seine Anreise zum Grand Prix in Florida verschoben, um an der Seite seiner Partnerin Kelly Piquet zu sein, die Tochter Lily zur Welt brachte.

Im einzigen Training vor der Sprint-Qualifikation wurde Verstappen, der von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda lachend als „Big Daddy“ begrüßt wurde, Dritter. Die Bestzeit legte der WM-Führende Oscar Piastri im McLaren vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hin.

Gegenstände vergessen in Norris' McLaren

Für den einzigen deutschen Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, reichte es im Kick Sauber nur zu Position 14. Nach einem Unfall von Haas-Pilot Oliver Bearman wurden Rote Flaggen geschwenkt, die Einheit wurde wenige Minuten vor dem Ende nicht wieder freigegeben.

Ein kurioses Erlebnis hatte Lando Norris, der während des Trainings lose Gegenstände in seinem McLaren bemerkte. „Ihr habt da Werkzeug im Cockpit gelassen“, funkte der WM-Zweite an seinen Kommandostand. Beim folgenden Boxenstopp warf Norris, der Zwölfter wurde, unter anderem eine Stablampe aus seinem Auto.