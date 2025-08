Malaga - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat auf dem Weg zur EM eine weitere Personalentscheidung getroffen und Tim Schneider verabschiedet. Der 27-Jährige, der in diesem Sommer von Alba Berlin zu Veltex Shizuoka in Japan wechselt, wird nicht mit dem Nationalteam zum ersten Testspiel nach Slowenien reisen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte.

Zwei Tests gegen Slowenien

Mumbru reduziert sein Aufgebot für das Turnier (27. August bis 14. September) damit von 16 auf 15 Spieler. Drei weitere Profis wird der spanische Chefcoach bis zum Vorrundenstart in Tampere in Finnland streichen müssen. Als gesetzt gelten die acht Weltmeister Dennis Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis, Johannes Voigtmann, Johannes Thiemann, Isaac Bonga, Andreas Obst und Maodo Lo.

Auch Tristan da Silva und David Krämer dürfen sich gute Chancen auf einen EM-Platz ausrechnen. Deutschland testet am Freitag (20.15 Uhr/Magentasport) in Ljubljana gegen Mitfavorit Slowenien um NBA-Star Luka Doncic. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es in Mannheim zu einem zweiten Duell der beiden Nationen.