Lenzerheide - Sophia Schneider muss ihren Start bei der Weltcup-Premiere der Biathleten im schweizerischen Lenzerheide kurzfristig absagen.

Die 26-Jährige fühle sich seit dem Auftakt in Östersund „etwas angeschlagen und nicht zu 100 Prozent fit“, teilte Mannschaftsärztin Katharina Blume wenige Stunden vor dem Start des Sprintrennens am heutigen Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF) mit. „Die vorherrschenden Umstände, wie Witterung und Höhenlage in Lenzerheide, haben die Situation nun verschlechtert, sodass Sophia heute noch abreisen wird, um sich zu Hause in Ruhe zu erholen.“

Schneider soll die Pause zur vollständigen Regeneration nutzen, „um einen Start an den Wettkämpfen im neuen Jahr zu gewährleisten“, erklärte Blume. Zuletzt mussten aus dem deutschen Team unter anderem auch die inzwischen wieder fitte Franziska Preuß und Roman Rees aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Auch bei der Konkurrenz häuften sich die krankheitsbedingten Absagen.