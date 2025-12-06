Nathalie Armbruster befindet sich im Olympia-Winter in guter Frühform. In Trondheim kommt die 19-Jährige zweimal auf das Podest.

Trondheim - Nathalie Armbruster hat auch im zweiten Saison-Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen einen Platz auf dem Podest ergattert. Die 19-Jährige belegte im Massenstart-Wettbewerb nach dem Fünf-Kilometer-Langlauf und einem Sprung von der Normalschanze den dritten Rang.

Der Sieg ging an die Österreicherin Katharina Gruber vor Ida Marie Hagen aus Norwegen. Armbruster, die in der Loipe als Siebte das Ziel erreicht hatte, fehlten nach einem Sprung auf 93,5 Meter am Ende 10,9 Punkte zum Sieg.

Die Gesamt-Weltcupsiegerin der Vorsaison hatte bereits am Vortag mit Platz zwei beim Gundersen-Wettbewerb ihre gute Frühform im Olympia-Winter unter Beweis gestellt. „Das war ein Mega-Auftakt. Ich bin richtig happy, dass es auch im Massenstart so gut geklappt hat. Ich mag dieses Format eigentlich gar nicht, deshalb bin ich sehr zufrieden“, sagte Armbruster im ZDF.