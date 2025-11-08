Die Bahnrad-Olympiasiegerin erhält die Auszeichnung beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt für ihr Engagement für Inklusion und Barrierefreiheit. Vogel will „ein gutes Vorbild“ sein.

Frankfurt/Main - Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ist beim 43. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt als „Sportlerin mit Herz“ geehrt worden. Die 34-Jährige, die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt ist, wurde unter anderem für ihr Engagement für Inklusion, Barrierefreiheit und Respekt ausgezeichnet.

„Seit dem Unfall habe ich eine große Stimme bekommen“, sagte Vogel. „Ich will ein gutes Vorbild sein und sie einsetzen für Menschen mit Behinderung.“ Die Ehrung zeige ihr, dass ihre Ideen ankommen, und sie werde helfen, die Botschaften, für die sie selbst stehe, weiter zu verbreiten. „Jeder ist anders“, fügte Vogel noch hinzu. „Traut euch, allen Menschen eine Chance zu geben.“

Der Titel „Sportler oder Sportlerin mit Herz“ ist seit mehr als 25 Jahren für Athleten vorgesehen, die sich nicht nur durch Erfolge, sondern auch durch soziales Engagement, Menschlichkeit und Fairness auszeichnen.

Zu der Liste der Preisträger zählen Weitspringerin Malaika Mihambo, Skifahrer Felix Neureuther, Tennisspielerin Angelique Kerber, die Boxer Vitali und Wladimir Klitschko, sowie Schwimmerin Franziska van Almsick.