Kurioser Wechsel in der NHL: Clubs tauschen Brüder

Calgary/Phoenix - In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sind die kanadischen Brüder Nick und Brett Ritchie Teil eines kuriosen Deals geworden. Die Clubs der beiden Brüder tauschten die Stürmer einfach gegenseitig.

Der 27 Jahre alte Nick Ritchie wechselt von den Arizona Coyotes zu den Calgary Flames, sein zwei Jahre älterer Bruder Brett geht den umgekehrten Weg. Laut amerikanischen Medien ist es der erste Bruder-Tausch in der NHL-Geschichte.

Treliving: „Es ist einzigartig“

„Ich glaube, das war schon durchgesickert, also lachten sie, als ich sie anrief“, sagte Brad Treliving, General Manager der Flames. „Es ist einzigartig, und ich musste mit beiden lachen, während wir uns unterhielten.“ Der General Manager der Coyotes, Bill Armstrong, sagte: „Ich habe (Nick Ritchie) gesagt, dass es günstig fürs Wohnen ist: Du kannst in sein Haus gehen und er in deins.“

Das Tauschgeschäft beinhaltet zudem zwei weitere Personalien: Arizona sicherte sich auch Verteidiger Connor Mackey. Dafür läuft Defensivspezialist Troy Stecher künftig für die Flames übers Eis.

Am Freitag (Ortszeit) endete in der NHL die Transferfrist. Insgesamt verbuchten die Clubs der besten Eishockey-Liga der Welt 65 Transfers. Unter anderem verstärkte sich das beste Team der Liga, die Boston Bruins, mit Dmitri Orlow von den Washington Capitals und Tyler Bertuzzi von den Detroit Red Wings. Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger Patrick Kane wechselte von den Chicago Blackhawks zu den New York Rangers.