Nach dem Ausscheiden von Katharina Hennig Dotzler aus der Tour de Ski schiebt sich Pia Fink in eine gute Ausgangsposition. Sie könnte das Etappenrennen in den Top ten beenden.

Pia Fink (vorn) belegt nach vier Etappen als beste Deutsche Platz 12 in der Gesamtwertung der Tour de Ski.

Toblach - Langläuferin Pia Fink hat die beiden Etappen der Tour de Ski über den Jahreswechsel genutzt und hat einen Top-Ten-Platz in der Gesamtwertung im Visier. Nach Rang 14 im 5-Kilometer-Massenstartrennen am Silvestertag kam die Oberstdorferin im 20-Kilometer-Verfolgungswettbewerb auf Platz zwölf. Zu Rang zehn fehlen ihr vier Sekunden.

Den Sieg holte sich die Tour-Spitzenreiterin Jessie Diggins aus den USA. Bei ihrem 30. Weltcup-Sieg verwies sie die Schwedin Moa Ilar mit 1:35,2 Minuten auf Platz zwei. Dritte wurde Theresa Stadlober aus Österreich.

Auch bei den Männern dominierte der Gesamtführende. Johannes Klaebo lief 51,1 Sekunden vor seinem norwegischen Teamkollegen Mattis Stenshagen ins Ziel. Edvin Anger aus Italien wurde Dritter.

Die fünfte Etappe, ein Sprint in der klassischen Technik, wird am Samstag auf der Olympia-Strecke in Val di Fiemme ausgetragen.

Coletta Rydzek erlebt Einbruch

Während sich Fink mit einer beherzten Leistung nach vorn lief, erlebte Coletta Rydzek einen Einbruch. Die Sprint-Spezialistin, die als Gesamt-Fünfte ins Verfolgungsrennen gegangen war, belegte Platz 42 mit 5:45,7 Minuten Rückstand. Ihr Hauptaugenmerk liegt aber ohnehin auf dem Sprint in Val di Fiemme. Die beiden Thüringerinnen Katherine Sauerbrey und Helen Hoffmann kamen als 20. und 21. ins Ziel. Die deutschen Männer spielten im Feld erneut keine Rolle. Janosch Brugger wurde 25., Florian Notz 27.