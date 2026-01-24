weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >

  3. Ski nordisch: Langläuferin Gimmler auch im Einzel-Sprint auf dem Podium

Ski nordisch Langläuferin Gimmler auch im Einzel-Sprint auf dem Podium

Bei der Olympia-Generalprobe in der Schweiz zeigt Laura Gimmler nach dem Sieg im Team-Sprint auch in der Einzel-Konkurrenz eine starke Leistung.

Von dpa 24.01.2026, 14:28
Laura Gimmler (l) belegte nach dem Team-Sieg mit Coletta Rydzek im Einzel-Sprint Platz zwei.
Laura Gimmler (l) belegte nach dem Team-Sieg mit Coletta Rydzek im Einzel-Sprint Platz zwei. Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Goms - Ski-Langläuferin Laura Gimmler hat sich beim Weltcup im schweizerischen Goms erneut einen Podestplatz gesichert. Die Oberstdorferin belegte im Sprint im klassischen Stil den zweiten Platz. Erst am Freitag hatte Gimmler gemeinsam mit Coletta Rydzek den Team-Sprint im freien Stil gewonnen.

Im Einzel-Finale musste sich die 32-Jährige nur der Schwedin Linn Svahn geschlagen geben. Auf den dritten Platz lief die Schweizerin Nadine Fähndrich. Für Gimmler war es zwei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien das beste Ergebnis in einem Einzelrennen. 

Rydzek, Katharina Hennig Dotzler und Sofie Krehl schieden zuvor jeweils im Viertelfinale aus. Hennig Dotzler und Victoria Carl hatten 2022 bei den Winterspielen von Peking sensationell Team-Gold im klassischen Stil geholt.