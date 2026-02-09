Die Familie Prevc prägt das Skispringen seit Jahren. Die Silbermedaille von Nika Prevc beim Olympia-Auftakt hat Folgen für ihren Bruder Domen.

Predazzo - Im eigenen Familien-Medaillenspiegel muss Domen Prevc jetzt nachlegen. „Jetzt bin ich der einzige Skispringer in der Familie ohne Olympia-Medaille“, schrieb der Vierschanzentourneesieger bei Instagram. An diesem Montag (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) hat der 26-Jährige die Chance, das zu ändern. Prevc ist der große Favorit auf Gold. Im Gesamtweltcup führt er souverän.

Seine jüngere Schwester Nika Prevc, auch als große Favoritin gestartet, gewann zum Auftakt Silber von der Normalschanze in Predazzo. Sein ältester Bruder Peter Prevc holte 2014 in Sotschi und 2022 in Peking insgesamt viermal olympisches Edelmetall. Sein anderer Bruder Cene Prevc zählte vor vier Jahren zum olympischen Silber-Team der Slowenen.