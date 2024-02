Glasgow - Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 finden in Peking statt. Das Council des Leichtathletik-Weltverbandes entschied auf seiner Tagung im schottischen Glasgow über die Vergabe an China, das bereits 2015 WM-Gastgeber war.

Zuvor hatte der italienische Leichtathletikverband seine WM-Bewerbung mit Rom zurückgezogen. Die italienische Regierung hatte sich geweigert, die für die Ausrichtung der Veranstaltung erforderlichen 92 Millionen Dollar zu garantieren. Anfang Juni findet in Rom die Europameisterschaft statt.

China, Olympia-Gastgeber 2008 (Sommerspiele) und 2022 (Winterspiele), richtet im kommenden Jahr auch die Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing aus. „Dies ist eine große Chance, unseren Sport und unsere Fangemeinde in einem der größten kommerziellen Märkte der Welt zu vergrößern“, sagte Sebastian Coe, Präsident von World Athletics, in einer Mitteilung. Die Weltmeisterschaften 2025 werden in Tokio ausgetragen.