Nach über fünf Monaten Pause: Youngsters starten in Pokalrunde

Nach über fünf Monaten coronabedingter Zwangspause steigen die Youngsters des SC Magdeburg am Sonntag wieder in den Spielbetrieb ein. Zum Auftakt einer freiwilligen Pokalrunde empfängt das Team von Trainer Stephan Just die Füchse Berlin II.

Magdeburg (hma). Am 24. Oktober spielten die SCM-Youngsters letztmalig um Drittliga-Punkte, verloren beim Tabellenführer HC Empor Rostock mit 21:33. Dann kam Corona zurück und die Liga pausierte zunächst. Inzwischen ist die Saison, die die SCM-Zweite nach nur vier Partien als Rangzwölfter beendete, längst abgebrochen.

Doch der Ball fliegt nun wieder. Während 14 Teams aus den vier Drittliga-Staffeln, darunter aus der Nord-Ost-Staffel neben Spitzenreiter Rostock noch Hildesheim, Potsdam und Braunschweig, in zwei Staffeln um die zwei Aufstiegsplätze für die 2. Bundesliga spielen, bestreiten 22 weitere Drittligisten ab diesem Wochenende eine sogenannte Pokalrunde.

Neue Gegner für die Youngsters

30 Mannschaften hatten ursprünglich für die freiwillige Spielrunde gemeldet. Nachdem noch acht Vereine, darunter auch die HSG Ostsee, einen Rückzieher machten, blieben 22 Teams übrig, die in drei regionalen Gruppen um die Qualifikation für den DHB-Pokal spielen. Die einfache Runde soll Ende Mai abgeschlossen sein. Die beiden Gruppeners-ten sind für den DHB-Pokal qualifiziert. Die Spiele finden ohne Zuschauer statt, sollen aber im kostenpflichtigen Livestream bei sportdeutschland.tv übertragen werden.

Der SCM II spielt in der Gruppe A gemeinsam mit dem ATSV Habenhausen (6. der Staffel Nordwest), den Füchsen Berlin II (10. Nord-Ost), dem OHV Aurich (8. Nord-West), dem Oranienburger HV (3. Nord-Ost), dem TSV Altenholz (12. Nord-Ost) und dem TV Cloppenburg (17. Nord-West). Zum Auftakt empfangen die Elbestädter am Sonntag (16 Uhr/Gieselerhalle) die Füchse Berlin II. Als Zweitvertretungen dürfen beide Teams nicht am DHB-Pokalwettbewerb teilnehmen.

Just: „Endlich haben wir wieder was Messbares“

Obwohl die SCM-Youngsters wie die „Jungfüchse“ praktisch um die „Goldene Ananas“ spielen, gab es bei den Verantwortlichen nie Zweifel am Mitmachen. „Das war keine Frage. Nach der langen Dürre sind wir froh, wieder spielen zu können, obwohl niemand genau weiß, wie es weitergeht“, sagt Youngsters-Coach Stephan Just.

„Jedes Spiel ist besser als permanentes Training. Endlich haben wir wieder was Messbares, nicht nur interne Wettkämpfe. Wir wollen das machen, sehen das auch als unsere Pflicht gegenüber dem Verein und den Sponsoren“, so „Apollo“ Just, für den bis auf Altenholz alle Gegner sportliches Neuland darstellen.

„Auch wenn wir praktisch um die ,Goldene Ananas’ spielen, nehmen wir jedes Spiel gleich ernst. Wir wollen in die Waagschale werfen, was wir uns zuletzt erarbeitet haben. Wenn wir schon das Privileg haben, spielen zu können, dann richtig“, erklärt SCM-Trainer Just, der am vergangenen Sonnabend seinen 42. Geburtstag feierte.

Längst nicht alle Spieler an Bord

Allerdings haben die jungen Magdeburger längst nicht alle Akteure an Bord. Während Kapitän Justus Kluge sich anstelle des verletzten Matthias Musche im Profiteam festgespielt hat, fallen weiterhin auch die langzeitverletzten Paul Hoffmann (Kreuzbandriss) und Janik Patzwaldt (Bandscheibenprobleme) aus. Gegen die Füchse werden am Sonntag aller Voraussicht nach auch die angeschlagenen Luka Baumgart und Niklas Danowski fehlen. Beide sollen in der kommenden Woche wieder in das Training einsteigen. „Vielleicht sind sie dann in Aurich mit von der Partie“, hofft Just.

Der Coach verzichtet aktuell im Training der Youngsters auch auf die jüngeren Spieler des Geburtsjahrganges 2002. „Ich habe sie zu Julian Bauer in die A-Junioren abgegeben, da es mit der deutschen Meisterschaft demnächst weitergehen soll, und wir für alle Eventualitäten gerüstet sein wollen. Wenn möglich, spielen sie aber bei uns in der Pokalrunde mit“, so der Youngsters-Trainer zu seinen aktuellen Plänen mit den jüngsten Akteuren im Team, die mit dem A-Jugend-Bundesligateam am letzten Aprilwochenende wieder im Meisterschaftskampf gefordert sein werden.