Der ehemalige Burger Sieler Maik Damczyk initiierte mit seinen Teamkollegen der Saison 2008/2009 ein Wiedersehen der besonderen Art.

Burg l Zehn Jahre ist es her, dass der Burger BC 08 zum einzigen Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte auf Kreis- ebene starten musste. Nach 26 Spieltagen machten sieben Tore den Unterschied zwischen Klassenerhalt und Abstieg aus – mit dem bitteren Ende für den BBC 08.

Es ist eine unglückliche Parallele zur abgelaufenen Saison, als die Burger ebenfalls einen ärgerlichen und vermeidbaren Abstieg verkraften mussten. Deutlich positiver sind sicherlich die Erinnerungen an das, was nach dem verpassten Klassenerhalt 2008 passierte. Es folgte die unmittelbare Rückkehr zum Fußball auf Landesebene und nach starken Leistungen in den folgenden Jahren der Durchmarsch bis ins Oberhaus Sachsen-Anhalts, die Verbandsliga.

Ein Spieler, der bei all diesen Höhen und Tiefen dabei war, ist Maik Damczyk. Zwar spielt der 33-Jährige seit 2015 in der Kreisoberliga für die TSG Grün-Weiß Möser, der Kontakt zu seinen ehemaligen Mitspielern ist jedoch nie abgerissen. Damczyk fasste so zusammen mit Christian Scholz, Hendrik Schäfer, Danny Lindenblatt und Kevin Buchheim in den vergangenen Monaten den Entschluss, den vor zehn Jahren geschafften Umbruch gebührend zu feiern und so kommt es am Freitag, 2. August, zum großen Wiedersehen auf dem Rasen des Parkstadions. „Das war damals eine besondere Mannschaft, die im Kern über Jahre hinweg zusammengeblieben ist“, blickt Damczyk auf seine Zeit in Burg zurück.

Um 18 Uhr wird das Duell mit den damaligen Ligakonkurrenten vom SV 1960 Ihleburg/Parchau, welcher ebenfalls mit einer Auswahl ehemaliger Spieler anreisen wird, angepfiffen. Gespielt wird voraussichtlich über zweimal 25 Minuten. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Eingeladen ist neben den Protagonisten von damals auch der ehemalige und aktuelle Vorstand des Burger BC 08 sowie alle interessierten Zuschauer. Im Anschluss an die Partie können die anwesenden Gäste beim gemütlichen Beisammensein im Stadion in Erinnerungen an die alten Zeiten schwelgen oder über die sportliche Zukunft des Vereines diskutieren und spekulieren. Der Eintritt ist frei. „Wir würden uns über viele Zuschauer im Parkstadion freuen“, so Damczyk.

Die Abstimmung mit dem Burger BC 08 in Vorbereitung auf das Wiedersehen verliefen laut Damczyk unproblematisch. „Unser großer Dank gilt den Burger Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit bei der Planung des Jubiläumsspiels.“