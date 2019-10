Der SV Eintracht Gommern um Stürmer Patrick Regenstein (l.) will am neunten Landesklasse-Spieltag die zweite Derby-Pleite in Folge vermeiden. Foto: Björn Richter

Die zweite Woche in Folge kommt es in der Fußball-Landesklasse II zum Derby zwischen zwei Mannschaften aus dem Jerichower Land.

Gommern/Burg l Präzise und akribisch bereitet Michael Hucke, Trainer von Landesklasse-Spitzenreiter Burger BC 08, seine Mannschaft Woche für Woche auf den kommenden Gegner vor. Diesmal dürfte ihm diese Aufgabe ein wenig leichter fallen als an den ersten sieben Spieltagen. Denn erstmals seit dem Abstieg im vergangenen Sommer trifft der BBC 08 mit Eintracht Gommern auf einen Gegner aus dem Jerichower Land.

„Einige Spieler oder das Trainerteam kennt man auch privat, da weiß man natürlich eher, was auf einen zukommt“, meint Hucke mit Blick auf den kommenden Sonnabend. Im Vergleich zur Vorwoche erwartet er ein „Spiel mit anderen Vorzeichen. Natürlich kann man Arminia und die Eintracht nicht miteinander vergleichen, dennoch sollte allen klar sein, dass uns auch in Gommern eine schwere Aufgabe erwartet. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, das gebührt schon der Respekt.“ An der Vorbereitung hat sich durch den Derby-Charakter nichts geändert. „Wir trainieren nicht danach, welcher Gegner als nächstes kommt, sondern um unser Spiel weiter zu verbessern“, gibt Hucke zu verstehen.

Auch die bestenfalls mittelmäßige erste Halbzeit am vergangenen Wochenende gegen die Arminen wollte er unter der Woche nicht zu hoch hängen. Lieber richtete er den Blick nach vorn: „Wir wollen wieder unseren besten Fußball auf den Platz bringen – egal, wie das letzte Spiel verlaufen ist.“ Druck angesichts des immer größer werdenden Vorsprungs vor dem Tabellenzweiten verspürt der BBC-Trainer nicht. Nicht ohne Grund hat Hucke schon früh in der Saison die Entwicklung der Mannschaft als primäres Ziel ausgegeben.

Bilder Mit dem Burger BC 08 ist Robin Wehrmann (r.) ungeschlagener Tabellenführer der Landesklasse II. Foto: Björn Richter



Am anderen Ende der Tabelle rangiert unterdessen die Gommeraner Eintracht. Als eines von gleich vier punktgleichen Teams steht der SVE auf Platz 13 und läuft den eigenen Erwartungen weiter deutlich hinterher. Die Derby-Pleite in Gerwisch machte den nach dem Sieg in Olvenstedt entstandenen Aufwind schnell wieder zunichte. Gegen den Liga-Primus will es die Mannschaft von Trainer Florian Sprengler an diesem Wochenende besser machen.