Andreas Hartung (l.) und die Niegripper verkauften sich trotz der Niederlage in Warnau sehr gut. Foto: Frank Kowar

Die SG Blau-Weiß Niegripp hat den Sprung in die Hauptrunde des Landespokals verpasst, unterlag 0:2 (0:1) beim SSV Havelwinkel Warnau.

Warnau/Niegripp l Noch ist es nicht zu spät für eine Karriere als Jongleur. So fühlte sich zumindest Marcus Schlüter beim Pokalspiel seiner SG Blau-Weiß Niegripp beim SSV Havelwinkel Warnau phasenweise. Der Coach, der den Landesligisten seit dem Sommer gemeinsam mit Sandro Becker leitet, hatte jede Menge zu tun. Wenn die Spieler während einer Unterbrechung Richtung Seitenlinie steuerten, hatte er die Wasserflaschen parat. Mitunter gleich drei oder vier.

Der Flüssigkeitshaushalt musste aufrecht erhalten werden. Zum einen aufgrund der zwar nicht mehr ganz so hohen, für Sportler aber immer noch sehr fordernden Temperaturen. Zum anderen, weil die Niegripper nicht einen Auswechselspieler zur Verfügung hatten. „Das war das letzte Aufgebot“, sagte Schlüter und sprach dabei von Quantität und nicht Qualität. In der Ausscheidungsrunde des Landespokals hat es im Auswärtsspiel auch deswegen schlichtweg nicht gereicht, das Duell gegen den Ligakontrahenten aus der Altmark ging 0:2 (0:1) verloren.

Gäste überzeugen mit viel Leidenschaft

Doch Grund zum Trübsal blasen war das für Schlüter nicht. Die Blau-Weißen hatten den Fokus ohnehin mehr auf den Punktspielbetrieb gerichtet. Und der Auftritt in Warnau gibt dafür Hoffnung. „Alles in allem war das ein gutes Spiel von uns. Die Jungs haben das Beste aus der schwierigen Situation gemacht und den Kampf angenommen. Wenn wir auch in der Liga mit dieser Leidenschaft auftreten, bin ich für die Saison sehr zuversichtlich.“

Die Warnauer, ebenfalls von personellen Problemen geplagt, nutzten direkt ihren Heimvorteil. „Der Gegner agierte, wie man ihn kennt, mit Standards und langen Bällen. Das ist schwierig zu verteidigen“, berichtete Schlüter. Der Nachteil der Gäste war durch den kleinen Platz in Warnau noch ein bisschen größer als ohnehin schon. „Wir haben lange gebraucht, um uns reinzufinden und hatten auch in einigen Situationen Glück.“

So vergab der SSV-Neuzugang Daniel Pfefferkorn gleich zu Beginn einen Hundertprozenter. Den Lohn für die Angriffsbemühungen gab es für die Hausherren dann nach 22 Minuten, als Sascha Walther nach einer Freistoß-Hereingabe zur Stelle war und einköpfte. Danach vergab der SSV weitere gute Möglichkeiten, unter anderem traf Pfefferkorn nur den Pfosten.

Zwei gute Chancen in Hälfte zwei vergeben

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie an Tempo, das kam den Blau-Weißen aber zu Gute. „Nach einer guten Stunde wurden wir besser und hatten immer mehr Chancen“, freute sich Schlüter. So zögerte Justin Schaffrath nach einer Flanke „leider einen Moment zu lang“ und Patrick Kokel scheiterte bei einem Konter am sehr gut parierenden SSV-Torwart.

Pechvogel Pfefferkorn reihte derweil in die Liste seiner vergebenen Chancen noch einen Lattentreffer ein, besorgte dann drei Minuten vor dem Ende aber schließlich auch die 2:0-Entscheidung. „In einem Pflichtspiel kann es eigentlich nicht sein, dass wir so viele Dinger vergeben. Wir mussten dadurch zittern“, so Warnaus Trainer Ralf Franke.

Die Niegripper werden das Spiel schnell abhaken. Schon morgen um 19 Uhr steht der nächste Test gegen Blau-Weiß Gerwisch an. Personell wird es dabei nicht viel besser aussehen. „Den vollen Kader haben wir erst ab nächster Woche. In Gardelegen wissen wir dann, wo wir stehen“, sagte Schlüter. Die SG Blau-Weiß Niegripp startet am 17. August um 15 Uhr beim SSV Gardelegen in die Landesliga-Saison.

Niegripp: Steven Plünnecke, Steven Zeuch, Stefan Jonas, Oliver Blum, Andreas Hartung, Michel Armbruster, Andre Wittpahl, Justin Schaffrath, Patrick Michel Kokel, Danny Lindenblatt - Trainer: Sandro Becker

Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg), Zuschauer: 102, Tore: 1:0 Sascha Walther (22.), 2:0 Daniel Pfefferkorn (87.)