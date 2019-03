Christian Madaus (vorn) erzielte in Warnau den Führungstreffer für den Burger BC. Am Ende verlor der BBC mit 1:2.Foto: Karl Heinz Schmuck

Der Burger BC verlor sein Landesliga-Spiel beim SSV Havelwinkel Warnau mit 1:2 (1:0).

Warnau/Burg l Man hört es so oft. Egal ob bei Jörg Wontorras sonntäglicher Fußball-Talk-Runde, dem Sport 1-Doppelpass oder am Tresen der Stammkneipe um die Ecke. Den Satz, der den Abstiegskampf beschreibt wie kein zweiter: „Wenn du unten drin stehst, hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu!“ Dieser Satz könnte auch als Analyse für die 1:2 (1:0)-Auswärtsniederlage des Burger BC vom vergangenen Sonnabend beim SSV Havelwinkel Warnau herhalten.

Im falschen Film

Der Tabellenvorletzte unterlag im Havelwinkel äußerst unglücklich. Denn über eine Dreiviertelstunde führten die Burger mit 1:0, hatten sogar Chancen zu erhöhen und gaben den möglichen Erfolg dann innerhalb von 120 Sekunden aus der Hand. Alle, die es mit dem BBC halten, müssen sich in der 81. und 82. Spielminute wie im falschen Film vorgekommen sein. Wie erwähnt, die Gäste führten mit 1:0, als Warnau eine kleine Druckphase anleierte. Zielführend war diese aber nur, weil Tom Saager beim Klärungsversuch im Strafraum ausrutschte. Die Folge war ein Foulelfmeter den Warnaus Benjamin Doering zum 1:1 verwandelte. Doch damit war das Leid der BBC-Fans noch nicht beendet. Unmittelbar danach verlor Burg den Ball leichtfertig und kassierte prompt den zweiten Gegentreffer - verbunden mit der bitteren Niederlage. „Wenn man sich anschaut, wie das zustande kommt, war es schon sehr unglücklich“, sagte BBC-Trainer Marcel Probst nach der Partie. Neben den unglücklichen Gegentreffern ärgerten den Coach aber vor allem vergebene Chancen. „Ich will nicht sagen, dass wir den Gegner an die Wand gespielt haben, aber zwischen der 45. und 60. Minute müssen wir unsere Gelegenheiten nutzen und auf 2:0 beziehungsweise 3:0 erhöhen“, monierte Probst die schlechte Chancenverwertung seiner Mannschaft.

Besonders zwei Situationen raubten dem Übungsleiter, der für die Partie extra seinen Urlaub unterbrochen hatte und aus Prag anreiste, in der Nacht nach dem Spiel den Schlaf. Zum einen schoss Wesley Heere völlig freistehend den bereits sitzenden Warnauer Keeper an, zum anderen hatten die Burger wenig später schon den Torhüter bezwungen, schossen dann aber in Person von Ibraheem Hannan einen Havelwinkel-Verteidiger auf der Torlinie förmlich ab. Dies alles passierte in der Viertelstunde nach der Pause. Und es rächte sich bitter.

Madaus trifft

Dabei war Probst mit der Leistung seiner Elf durchaus einverstanden. „Wir haben die schwierigen Gegebenheiten in Warnau sehr gut angenommen“, so der Coach. Beleg war der Führungstreffer von Christian Madaus, der nach einem Freistoß ohne Mühe einschob (35.).

Burger BC: Dünnebier - Hähre, Schmidt, Schock, Friedrich, Christian Madaus, Saager (86. Pütter), Carsten Madaus (44. Helbig), Hannan, Teege, Lichtenberg

Tore: 0:1 Christian Madaus (35.), 1:1 Benjamin Doering (81.), 2:1 Ricardo Hain (82.).

SR: Tobias Janke (Magdeburg), ZS: 100