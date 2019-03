Nach dem hauchdünnen 25:24-Auswärtssieg in der Vorwoche beim USV Halle II herrschte ausgelassene Stimmung in den Biederitzer Reihen. Foto: Eiche Biederitz

Sachsen-Anhaltligist Eiche 05 Biederitz (10., 14:22 Punkte) empfängt den ambitionierten Rangzweiten SG Spergau.

Biederitz l Im Hinspiel gab es eine wenig aussagekräftige 17:33-Niederlage für stark ersatzgeschwächte Gäste. Der jüngste Biederitzer Auswärtserfolg bei der Reserve des USV Halle am zurückliegenden Wochenende hat für Erleichterung gesorgt. „Natürlich ist jetzt erst einmal der ganz große Druck von unseren Schultern gefallen. Nun können wir als Underdog gegen Spergau ein Stück weit befreiter aufspielen“, gab der Biederitzer Trainer Enrico Sonntag Einblick in die Gemütslage bei sich und sicherlich auch seinen Schützlingen.

Rein tabellarisch stehen die Biederitzer mit fünf Zählern Vorsprung zu den zuletzt besiegten Hallenser erstmal gut da, was sich aufgrund des Gastspiels des USV II in Radis auch nicht grundlegend ändern dürfte. Anders sieht es dann schon wieder am kommenden Wochenende aus, wenn in Halle der Abstiegsgipfel gegen den HSV Magdeburg steigt und die Biederitzer zeitgleich Farbe bei der ebenfalls abstiegsbedrohten HSG in Osterburg bekennen müssen.

Bis dahin kann sich ja durchaus auch der ein oder andere Zähler auf der Habenseite der Biederitzer verirrt haben. Den dafür nötigen Optimismus haben sich die Biederitzer aber definitiv nicht im Hinspiel holen können, als sie mit einer Rumpftruppe 17:33 nach einem 8:20-Pausenrückstand untergingen.

„Diese Partie als Maßstab heranzuziehen, verbietet sich. Das wissen wir - das weiß aber auch Spergau“, erinnert sich Coach Enrico Sonntag an das Gastspiel in Spergau im Oktober, als die SG-Verantwortlichen damals nicht mit Lob sparten, dass die Biederitzer unter diesen personell kritischen Umständen überhaupt die Auswärtsfahrt angetreten hatten.

Nein, der Biederitzer Optimismus begründet sich in erster Linie aus den letzten beiden Heimpartien gegen die Spergauer, denen jeweils Punkteteilungen entsprangen. Nach dem 28:28 im März 2017 gab es im Februar 2018 ein 23:23-Unentschieden in der Biederitzer Ehlehalle. Dass die Spergauer aktuell den besten Angriff der Liga (582 Tore) stellen, ist nicht zuletzt auch in der brisanten Tabellenkonstellation abzulesen. Dort rangieren die Spergauer punktgleich (30:8) mit den Staßfurtern auf Platz zwei und liegen mit drei (Minus)Zählern Rückstand in Lauerstellung zum Spitzenreiter TSG Calbe (31:5). Einen weiteren Punktverlust an der Ehle werden die SG-Mannen also tunlichst vermeiden wollen, um dick im Geschäft der drei Großen zu bleiben.

„Wir nehmen die Außenseiterrolle gern an und werden sehen, was geht“, meint SVE-Coach Enrico Sonntag im Hinblick auf die bevorstehende Wochenendhürde, bei der besonderes Hauptaugenmerk auf Kreisläufer Christian Telehuz und den Rückraumshooter Tomas Jablonka gelegt werden sollte.