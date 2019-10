Gehemmt und mit einem deutlichen Defizit Torgefahr stolpert der SV Eiche 05 Biederitz aktuell durch die Handball-Verbandsliga.

Stendal/Biederitz l Der SV Eiche 05 wartet auch nach dem fünften Spieltag auf den ersten Zähler. Beim gut gestarteten HV Lok Stendal gab es am Sonntagnachmittag eine verdiente 26:36 (12:18)-Niederlage. Sören Große war mit elf Toren bester Schütze bei den Gästen. Neue Erkenntnisse gab es nach der Pleite für SVE-Trainer Rene Schaarschmidt nicht: „Es war wieder ein viel zu zögerlicher und mutloser Auftritt. Die Jungs, die von den ordentlichen Trainingseinheiten unter der Woche viel zu wenig auf die Platte bekommen, wirken gehemmt.“

Die Gastgeber gaben in heimischer Halle die Richtung vor und hatten schnell eine 8:4-Führung inne. Nach der frühen Auszeit verkürzte Rückraumspieler Sören Große auf 5:8, ehe die Lok-Handballer zum 8:13 (20.) aus Biederitzer Sicht nachlegten. Die anschließende rote Karte gegen Steve Klack machte die Aufgabe für die Gäste nicht einfacher. So hatte der Gastgeber keine große Mühe, kurz vor der Pause auf 17:11 zu enteilen. Jannis Fehse und Rechtsaußen Ludwig Gercke stellten den 18:12-Halbzeitstand her.

Auch nach dem Wiederbeginn änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Gastgeber kehrten meist mit einem Torerfolg von ihren Angriffen zurück, während die Gäste mehr mit sich selbst zu tun hatten. So zog der HV auf 23:14 davon (37.), ehe Stephan Holzgräbe mit zwei Toren in Folge auf 23:16 verkürzte. Auch in den verbliebenen Spielminuten blieben die Gäste vieles schuldig. „Es fehlt ganz einfach der Mumm. Ich habe den Eindruck, dass meine Spieler auf etwas warten. Egal, was es ist, sie müssen mit Lösungen um die Ecke kommen, ansonsten ist unser großes Ziel fraglos in Gefahr“, wusste Schaarschmidt, der seinen verunsicherten Schützlingen wiederholt lauter als gewohnt Anweisungen gab. Auch in der Schlussviertelstunde wurde das Spiel der Gäste nicht besser. Die Gastgeber führten 28:19 (46.), ehe Einzelaktionen von Kai Ritter und Florian Wentzel aus dem Rückraum zu Torerfolgen führten.

Am Ende gewannen die Stendaler verdient mit 36:26 und sehen einer weitaus entspannteren Saison entgegen, als im Vorjahr. Alles andere als entspannt werden die nächsten Wochen an der Ehle, wo der SV Eiche 05 eine deutliche Steigerung vollziehen muss. Der in Stendal offenbarte Leistungsunterschied, vor allem in Sachen gedanklicher Schnelligkeit und Spritzigkeit, muss schnell überwunden werden.