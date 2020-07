Der 15. Gommeraner Kinderzehnkampf steht am 12. September an.

Gommern l Egal ob aus den Vereinen, Schulen oder privat – der inzwischen weit über die Kreisgrenzen bekannte Zehnkampf für Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2014 heißt alle am Sonnabend, 12. September, im Gommeraner Sportforum willkommen. „Nun ist es endlich so weit und ich freue mich, dass es nach den vielen Absagen von Sportwettkämpfen los gehen kann“, sagt Kinderzehnkampf-Erfinder und Vereinsvorsitzender Steffen Hartwig, der wieder die Organisation in seiner Hand hat. Auch das Anmeldefenster ist unmittelbar und ab sofort geöffnet. „Die ersten 30 Anmeldungen sind schon eingegangen“, fügt Hartwig an. Der traditionelle Wettkampf soll von 9 bis 13.30 Uhr im Sportforum an der Magdeburger Straße ausgetragen werden.

Eine Regenvariante liegt ebenfalls schon in der Schublade bereit, und soll zum Einsatz kommen falls das Wetter nicht mitspielt. Bereits in den Jahren 2013 und 2015 bewährte sich die Alternativ-Version, so dass die Veranstaltung nicht ins Wasser fallen musste. Die Wertung erfolgt getrennt nach Alter sowie Geschlecht und nach Punktsystem pro Disziplin, die am Ende zusammen gezählt werden. Es winken Medaillen und Pokale für die Erstplatzierten, Urkunden und Sachpreise. Die Startgebühr beträgt pro Teilnehmer 3 Euro.

Regenvariante liegt bereit

Nach der Eröffnung am Vormittag und dem Aufruf der Gruppen und ihren Betreuern startet der Zehnkampf in den Altersklassengruppen. Ab 13.15 Uhr erfolgt die Siegerehrung der Zehnkämpfer. Ein Obstbufett und gesunde Getränke stehen für alle Athleten zur Stärkung bereit. Das Team um Steffen Hartwig benötigt allerdings wieder freiwillige Helfer und Riegenführer. „40 sind mindestens nötig, wobei die ersten ‚Stammkunden‘ bereits zugesagt haben, was mich stolz macht und mir weniger schlaflose Nächte bereitet“ witzelt der Vereinsvorsitzende des SV Eintracht und blickt froher Erwartung voraus: „Ich bin weiter voller Hoffnung, dass wir in dieser besonderen Zeit nun endlich wieder gemeinsam die Kinder im sportlichen Wettbewerb sehen und ein tolles Jubiläum feiern können.“

Weitere Informationen auf der Vereins-Homepage und auf der Seite des Malig-Laufs. Anmeldungen unter Angabe von Namen, Vorname, Geburtsjahr, Verein/Wohnort/Schule per Mail an: info@steffen-hartwig.com