Am Sonnabend landete der BVC99 im vorletzten Heimspiel einen überzeugenden 3:0 (14, 10, 22)-Sieg gegen Bitterfeld -Wolfen II.

Burg (rgä/kpi) l Die Gastgeber starteten hervorragend. Gutes Aufschlagspiel, eine sehenswerte Block-Feldabwehr und souveräne Angriffe lieferten Punkt für Punkt, während die sichere Annahme für die nötige Lockerheit im Spielaufbau sorgte. So ließ der Burger Sechser seinen Gästen aus Bitterfeld kaum eine Chance, obwohl Mannschaftskapitän Sören Lambrecht verletzungsbedingt passen musste. Doch er wurde durch Spielertrainer Christoph Grothe hervorragend vertreten.

In den ersten beiden Sätzen spielte der BVC konsequent und hochkonzentriert, mit klaren taktischen Vorgaben. Im dritten Satz jedoch schlichen sich nun die leichtfertigen Fehler ein. Die Gäste kamen dadurch deutlich besser ins Spiel und konnten diesen dritten Abschnitt bis in die Endphase offen gestalten. Auch die Anzeigetafel veranschaulichte beim 18:18 im dritten Satz, dass die Gäste nun auf Augenhöhe spielten. Doch schließlich wachten die Hausherren noch im rechten Moment auf und bliesen zum Endspurt, der erneut mit einem deutlichen 25:22 belohnt wurde.

Die Gäste in neuer Spielkonstellation

„Wir haben schlecht in das Spiel gefunden, sind aber wenigstens im dritten Satz zurückgekommen“, resümierte der Bitterfelder Mannschaftskapitän Thomas Lorenz. „Jeder konnte verfolgen, dass wir uns in dieser Spielkonstellation erst einmal finden mussten, da einige Spieler aus der Stammformation wegen Krankheit und Verletzungen fehlten. Das wirkte sich letztendlich auch auf unsere Spielweise aus“, so Lorenz weiter.

„Nach zwei dominanten ersten Sätzen, war im dritten Durchgang ein bisschen der Wurm drin, aber wir haben noch die Kurve bekommen,“ so Burgs Mittelblocker Sebastian Behr.

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Bitterfeld Wolfen steht am Sonntag 15 Uhr das letzte Heimspiel bevor. Auf die Mannschaft um Spielertrainer Grothe wartet mit dem Tabellenvierten LSG Klobikau-Milzau ein ganz schwerer Brocken. „Wir hoffen, dass unser Kapitän zum nächsten Spiel dann wieder fit ist“, so Grothe.

Burg: Fink, Räcke, S. Behr, Graßhoff, Blum, Baldeweg, Grothe, Lambrecht, Bittigau