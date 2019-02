In Allrode wurden die 27. Landeswinterspiele ausgetragen: rund 500 Aktive in Begleitung von 150 Betreuern haben sich gemessen.

Allrode l Mit 31 Medaillen für die Kinder und Jugendlichen und 16 für die Erwachsenen haben die Teilnehmer des Harzkreises aus Schulen, Vereinen und Einrichtungen für Menschen mit mentalem Handicap bei den 27. Landeswinterspielen des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt (BSSA) ein ganz starkes Ergebnis erreicht.

Quedlinburger überzeugen

Besonders groß war der Jubel bei den Schülerinnen und Schülern der Sine-Cura-Schule Quedlinburg/Gernrode. Ihr emsiges Training zahlte sich aus, sie gewannen den Mannschaftspokal am ersten Wettkampftag. Sieben Gold-, eine Silber- und fünf Bronzemedaillen gingen allein auf ihr Konto. Damit verwiesen sie die Kinder und Jugendlichen der Hugo-Kükelhaus-Schule Magdeburg auf Rang zwei. Die jungen Aktiven, die für den BRSV „SINE CURA“ Quedlinburg starteten, belegten den dritten Platz der Mannschaftswertung.

Auch die Erwachsenen gingen voller Begeisterung und Enthusiasmus in die Wettkämpfe. Die Teilnehmer aus dem St. Josef Haus Halberstadt belegten in der Mannschaftswertung mit dreimal Gold und jeweils einmal Silber und Bronze den dritten Platz. Der Pokal ging in diesem Jahr an den Gesundheits- Rehabilitations- und Behindertensportverein (GRB) Staßfurt.

Bilder Beim Eisstockschieen in der Altersklasse 7-10 männlich landeten Nicklas Grosch, Felix Resch und Leon Benz (v. l.) ganz vorne. Foto: Annette Lippstreu



Landrat ist Schirmherr

Die 27. Auflage der Traditionsveranstaltung des BSSA fand am 6. und 7. Februar erstmalig in Allrode im Hotel Harzer Land statt. An den beiden Tagen maßen sich rund 500 Aktive in Begleitung von 150 Betreuern im sportlichen Wettkampf beim Rodeln, Eisstockschießen und Schneeballzielwurf. Auch wenn es dem Schirmherren Landrat Martin Skiebe nicht gelungen war, für ausreichend Schnee zu sorgen, fanden die Teilnehmer sehr gute Bedingungen vor.

Der BRSV „SINE CURA“ Quedlinburg und der KSB Harz/SportServiceAgentur hatten als Ausrichter wieder alle Kräfte mobilisiert. Das Rodeln fand indoor auf Rollbrettern statt, der Sonnenschein sorgte zusätzlich für gute Laune. Neben den traditionellen Wertungsdisziplinen Rodeln, Schneeballzielwurf und Eisstockschießen bereicherten die beliebte Winter-Spaßolympiade des VHS-Bildungswerkes Quedlinburg und die Anschubstrecke des Rodelclubs Blankenburg die sportlichen Angebote. Erstmalig konnten sich die Aktiven unter Anleitung des Schützenvereins Allrode im Laser-Zielschießen ausprobieren.

Geschäftsführerin mit Lob an den Ausrichter

„Für die gelungene Premiere in Allrode danken wir als Veranstalter den Ausrichtern vor Ort, allen Helfern, angefangen vom Hotel Harzer Land bis hin zu den Berufsbildenden Schulen J.P.C. Heinrich Mette Quedlinburg und den Förderern MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH und Stiftung der Kreissparkasse Quedlinburg. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf das kommende Jahr“, resümierte BSSA-Geschäftsführerin Andrea Holz.