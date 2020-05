Am 7. Mai 1994 feierte das Traditionstreffen ehemaliger Halberstädter Boxer im „JagdschlossSpiegelsberge“ seine Premiere. Archivfoto: Fritz Werner

Die Halberstädter Boxer haben das Traditionstreffen verschieben müssen.

Halberstadt l Vor fast genau 26 Jahren kamen am 7. Mai 1994 über 30 ehemalige Halberstädter Boxer, die in den 1950er und 1960er Jahren aktiv waren, mit ihren Ehefrauen zum ersten Traditionstreffen zusammen.

Die Organisation lag in den Händen von Rolf Brandes und Hans Göricke. Für eine ansprechende Bewirtung hatte der ehemalige Boxsportler Rolf Grüning in seiner Gaststätte „Jagdschloss Spiegelsberge“ gesorgt. Nach der Begrüßung durch Horst Brandes unterhielt der Horst Liedert, ebenfalls ei früherer Boxkämpfer, mit seiner Discomusik die Gäste. Das Wichtigste an diesem Tag war aber für die Beteiligten, dass sie sich nach 30 bis 40 Jahren wieder sahen und sich über Erlebnisse aus früheren Zeiten austauschen konnten. Aus diesem Grund wurden beschlossen, dieses Treffen jährlich zu wiederholen. Dieses Vorhaben hatte Erfolg, ohne Unterbrechung wurde die Veranstaltung seither durchgeführt.

Treffen war „Am Sommerbad“ geplan

Am kommenden Freitag, 22. Mai 2020 sollte das 27. Traditionstreffen in der Gaststätte „Am Sommerbad“ stattfinden, aber wie Organisator Rolf Grüning mitteilte, muss der Termin wegen der derzeitigen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie auf den Herbst verlegt werden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.