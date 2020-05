Das Halberstädter Friedensstadion ist, wie andere Sportstätten auch, seit Wochen aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen.

Halberstadt l Der öffentliche sportliche Wettbewerb ruht. Gerade in diesen Zeiten ist es wohltuend zu wissen, dass es auch noch Dinge gibt, die beständig der Krise trotzen.

Druckhaus unterstützt Germania

Kaum Veranstaltungen, der Tourismus und die Gastronomie finden praktisch nicht statt. Das hat auch zur Folge, dass kaum Anzeigen geschaltet und Flyer benötigt werden, so dass mangelnde Aufträge auch das Halberstädter Druckhaus GmbH hart treffen. Trotzdem hat Geschäftsführer Horst Wischalla eine klare Aussage zum monatlich erscheinenden Vereinsmagazin „Germanen-Echo“ getroffen: „Der Verkaufserlös kommt zu 100 Prozent dem Nachwuchs des VfB Germania zugute. Klar, dass wir unser Engagement für die Schwächsten nicht einstellen.“

Damit steht der monatlichen Produktion des „Germanen-Echo“ zum Glück nichts im Wege. Aus diesem Grund möchten sich die Verantwortlichen des VfB Germania Halberstadt einerseits genau dafür ganz herzlich bedanken. Auf der anderen Seite geht der Dank natürlich auch an die treuen Leserinnen und Leser, die trotz ruhenden Vereinslebens das „Germanen Echo“, das zum Ende eines jeden Monats erscheint, regelmäßig in der Geschäftsstelle des VfB Germania oder im Fanshop im Fahrzeughaus Klus in der Klusstraße kaufen und so zumindest für eine kleine Einnahmequelle sorgen.

Ausgabe berichtet über Meisterelf 1999/2000

In der aktuellen Ausgabe erscheint übrigens ein interessanter Artikel zur Landesliga-Meisterelf des VfB Germania der Saison 1999/2000. Mit dem Aufstieg in die Verbandsliga nahm der Höhenflug der Halberstädter seinen Anfang, der bekanntlich bis in die Regionalliga führte. Hierüber wird auch die Volksstimme aus gegebenen Anlass in der morgigen Ausgabe berichten.