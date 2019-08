Die Stimmung steigt mit jedem Tag, bald wird die DFB-Pokal-Partie zwischen Germania Halberstadt und dem 1. FC Union Berlin angepfiffen.

Halberstadt l Inzwischen hängt ein riesiges Banner am Wasserturm in der Wehrstedter Straße, darauf werden die Fans des 1. FC Union Berlin stadteinwärts willkommen geheißen „Viel Erfolg in der 1. Bundesliga“. Liest man weiter, wird aber eine deutliche Kampfansage mit Blick auf das Sonntagsspiel daraus: „Heute werdet ihr leider weinend nach Hause fahren.“ Wobei das „weinend“ kursiv und unterstrichen hervorgehoben wurde. Die Botschaft kam schon vier Tage vorher in der Hauptstadt an, berichtete die „B.Z.“ doch bereits am Dienstag darüber.

Union mit prominenten Neuzugängen

Die Eisernen kommen mit elf Neuzugängen in den Vorharz, die prominentesten sollen kurz vorgestellt werden. An erster Stelle stehen die Routiniers Christian Gentner und Neven Subotic. Während dem Ex-Dortmunder, zuletzt für den AS St. Étienne aktiv, noch einige Prozente zur vollen Leistung fehlen, dürfte der Ex-Stuttgarter Gentner zur Startelf gehören. Marius Bülter zählte in der vergangenen Saison zu den wenigen Lichtblicken beim 1. FCM und darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz am Sonntag machen. Noch wahrscheinlicher ist der Startelfplatz von Rekord-Transfer Anthony Ujah.

Der Nigerianer, zuvor schon für Werder Bremen und den 1. FC Köln im Bundesliga-Einsatz, wurde für zwei Millionen Euro vom FSV Mainz 05 losgeeist. Ein Begriff ist dem Halberstädter Fußballfan aber auch Julius Kade. Der 20-Jährige kam von Hertha BSC, durchlief dort die Jugendabteilungen und war im Oktober 2018 mit den Hertha-Bubis bereits in Halberstadt im Einsatz (1:1). Die „Zutaten“ für diesen Leckerbissen sind also vorhanden.