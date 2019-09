Knapp 13 Monate lang ist Regionalligist VfB Germania Halberstadt im heimischen Friedensstadion ohne Niederlage gewesen.

Halberstadt l Der FC Viktoria 1889 Berlin beendete am Sonntag mit dem 1:0-Erfolg diese Erfolgsserie. Im Vergleich zum 0:3 in Fürstenwalde nahm Halberstadts Trainer Sven Körner einen Startelf-Wechsel vor. Für Dennis Blaser rutschte Ibrahim Mirza Aral ins Team.

Gegen die beste Liga-Defensive von Viktoria wollte Körner geordnet und kontrolliert, aber auch mit erfolgreichem Umschaltspiel antreten. In der ersten Halbzeit funktionierte das nicht immer, auch wenn die erste gute Aktion im Spiel Batikan Yilmaz gehörte (5.). Kurz danach hatte Tino Schmidt zweimal in kurzer Abfolge die Führung für die Gäste auf dem Fuß (11.). Für Halberstadt vergab Kimbyze-Kimby Januario nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Aus aussichtsreicher, weil zentraler Position schob er die Kugel am Tor vorbei. Hier war viel mehr drin. Nach kurzer Durststrecke übernahm Berlin die Kontrolle, empfing den VfB meist schon in dessen Hälfte.

Germania schaffte es Mitte der ersten Halbzeit zu selten, sich aus dieser Umklammerung zu befreien. Germania verlor den Ball nach wenigen Zuspielen wieder an den FC. Für die Himmelblauen hatte Schmidt die beste Chance. Ausgangspunkt war eine Germania-Ecke. Blitzschnell wurde der Konter eingeleitet. Schmidt hatte Keeper Kilian Neufeld schon ausgespielt, da rettete Yilmaz noch in letzter Not auf der Linie (35.). Fünf Minuten später ließ Rudolf Ndualu eine weitere Top-Möglichkeit liegen, nachdem VfB-Verteidiger Tino Schulze ausgerutscht war. Germanias beste Chance hatte Jannis Pläschke kurz vor der Pause.

Hüther trifft für die Gäste

Beide Teams kamen mit dem Willen zurück, den ersten Treffer zu erzielen. Der gelang Viktoria Berlin nach einer Ecke, Mc Moordy Hüther war der Torschütze. Kurz zuvor war bereits Christoph Menz knapp gescheitert. Der Gegentreffer war eine Art Weckruf für Germania, das jetzt forscher und offensiver agierte. Mit Blaser und Stefan Korsch wechselte Körner zusätzliche Angriffskräfte ein. Am Ende hielt FC-Torwart Stephan Flauder seinen Kasten aber sauber.

„Du kriegst eine Standardsituation, wo du einmal pennst, das ist schade für die Jungs. Gegen Viktoria kann man nicht alles verteidigen“, fasste Körner das 0:1 zusammen.

Statistik

VfB Germania Halberstadt: Neufeld - Menke, Ambrosius, Schulze (69. Korsch), Aral, Schmedemann (76. Löder), Wenzel, Twardzik, Pläschke, Yilmaz (69. Blaser), Januario;

FC Viktoria 1889 Berlin: Flauder - Kapp, Daube, Schulz (46. Yamada), Menz, Röcker, Hüther, Becker, Ndualu (63. Brand), Fardjad Azad, Schmidt;

Tor: 0:1 Mc Moordy Hüther (49.);

Schiedsrichter: Matthias Lämmchen (Meuselwitz);

Zuschauer: 324.