Der VfB Germania Halberstadt hat beim Berliner AK die erste Saisonniederlage einstecken müssen.

Halberstadt l Das 1:2 beim Berliner AK schmerzte sicherlich auch, direkt nach dem Abpfiff sorgte sich Trainer Sven Körner von Regionalligist Germania Halberstadt aber deutlich mehr um die Gesundheit seines Kapitäns. Wenige Minuten vor dem Abpfiff war Tino Schulze ausgewechselt worden, nachdem er bei einem Luftduell unglücklich auf dem Arm beziehungsweise der Schulter gelandet war. „Das ist hier schon die bitterste Nachricht“, so Körner direkt im Anschluss, „er ist immer vorweg gegangen, für die Mannschaft ist ‚Schulle‘ ganz wichtig“.

Entwarnung bei Schulze

Am gestrigen Montag gab es dann Entwarnung, der Außenverteidiger informierte: „Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Die Bänder sind etwas überdehnt. Das Training in den nächsten Tagen dürfte kein Problem werden.“ Nach zwei freien Tagen trifft sich das Team heute Vormittag und am Nachmittag jeweils zur Einheit. (Spätestens) Ab jetzt gilt die Aufmerksamkeit dem Saison-Höhepunkt. Am Sonntag steht die 1. Runde im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin auf dem Plan.

Körner sieht gute Ansätze

Sven Körner wird in dieser Woche „in die Physis gehen“. Denn das Spiel in Berlin brachte die Erkenntnis, dass die Belastungen zum Saisonbeginn schon extrem sind. Seine Elf kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr an die körperliche Präsenz der ersten heran. „Ich bin trotzdem stolz was für einen Fight meine Mannschaft abgeliefert hat – nach dem dritten Spiel in einer Woche. Unser Ziel war es, mutig zu sein. Das hat das Team teilweise umgesetzt, nur nicht mit dem richtigen Ergebnis: dass wir einen Punkt mitnehmen.“

Tino Schulze indes hofft, dass er die kommenden Tage nutzen kann, um bis zum Wochenende völlig schmerzfrei in der Schulter zu sein. Er möchte sein Team am Sonntag unbedingt auf den Rasen führen. Mehrere Tausend Zuschauer werden im Friedensstadion erwartet, wenn der Bundesliga-Neuling aus der Hauptstadt sich im Vorharz vorstellt. 2017, als der VfB Germania seine Premiere im DFB-Pokal feierte und Bundesligist SC Freiburg zu Gast in der Domstadt war, durfte Schulze lediglich die Atmosphäre schnuppern. Er gehörte zum Kader, eingesetzt wurde der 26-Jährige aber nicht.

Vereinspräsident Erik Hartmann unterstrich noch einmal die Bedeutung dieser Begegnung. „Abgesehen von Bayern München oder Borussia Dortmund hätten wir doch gar keinen besseren Gegner bekommen können. Das ist ein Ostclub mit viel Tradition und zahlreichen Fans. Für die Unioner ist es zudem das erste Saison-Pflichtspiel überhaupt.“