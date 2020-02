Informationen für Germania-Fans

Die Fans des VfB Germania können zum Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig gemeinsam mit dem Zug anreisen, die Abfahrt erfolgt um 10:02 Uhr vom Hauptbahnhof Halberstadt. Treffpunkt für alle Interessanten ist 30 Minuten vorher. Die Rückankunft ist für 19 Uhr geplant. Die An- und Abreise zum Stadion erfolgen über die S-Bahn­station Leipzig-Leutzsch, das Sachsen-Anhalt-Ticket ist auch im ÖPNV des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes gültig. Bei Anreise mit dem PKW stehen Parkplätze am Stadiongelände „Alfred-Kunze-Sportpark“ zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter E-Mail JensHBS@t-online.de oder Telefon 0177/2891850 (Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Spieltag)