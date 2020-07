Der VfB Germania Halberstadt und die Hässerorde Brauerei in Person von Christian Neuhäuser (links), gehen auch in der Zukunft partnerschaftliche Wege. Foto: C. Mokosch

Der VfB Germania Halberstadt darf sich über die weitere Zusammenarbeit mit Hasseröder freuen.

Halberstadt l Hasseröder bleibt Sponsor vom Fußball-Regionalliga-Team des VfB Germania Halberstadt. Das Unternehmen hat Tradition – nicht nur im Bierbrauen, sondern auch im Sport.

Die Brauerei aus Wernigerode engagiert sich überall dort, wo Teamplay gefordert ist. So auch schon seit Jahren beim VfB Germania. Jetzt hat Hasseröder seinen Sponsoringvertrag mit dem Harzer Regionalligisten verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass Hasseröder an der Seite unseres Vereins steht“, betont Marlen Kappe, verantwortliche Geschäftsführerin des Regionalliga Spielbetriebes beim VfB Germania. Dies sei auch ein Zeichen dafür, dass der Bierbrauer bei allen Corona-Problemen nicht vergessen hat, wo die regionalen Wurzeln liegen. Dass Leistungssport heutzutage ohne wirtschaftliche Unterstützung nicht mehr möglich ist, unterstreicht VfB-Präsident Erik Hartmann (Foto/r.). „Ohne Sponsoring könnte in Deutschland in keiner Liga auf dem derzeitigen Niveau Fußball gespielt werden.“

Sponsoren sind eine wichtige Grundlage

Er verweist auf den engen Zusammenhang von Spitzenmannschaften und Nachwuchsförderung. „Beide bedingen sich. Keine gute Fußballmannschaft kann ohne Nachwuchs auskommen und der Nachwuchs braucht die Aushängeschilder der Vereine.“ Neu-Coach Danny König sieht, dass der Sponsoring-Partner aus Wernigerode auch ein Stück gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. „Funktionierende Sportvereine mit guten Spitzenteams sind die besten Perspektiven für unseren Nachwuchs.“ So könne man gezielt Kinder und Jugendliche von der Straße holen. „Wir sind dabei, wenn Menschen mit Freunden grillen, ihr gemeinsames Feierabendbier trinken oder gemeinsam Fußball schauen. Bei uns zählt der zwölfte Mann“, unterstreicht Christian Neuhäuser von der Hasseröder Brauerei (links). „Freundschaft bedeutet auch Verlässlichkeit und damit Planungssicherheit - diese möchten wir dem einzigen Regionalligisten unserer Harzregion geben.“