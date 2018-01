Der VfB Germania Halberstadt hat in Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Regionalliga seinen ersten Test bestritten.

Halberstadt l Mit einem 3:0 (3:0)-Erfolg bei der Bundesliga-Reserve von Hannover 96 ist der VfB Germania Halberstadt erfolgreich in die Testspielphase vor Beginn der Rückrunde zur Regionalliga-Saison 2017/18 gestartet.

Halberstadt geht früh in Front

Basis für den in dieser Höhe sicherlich nicht unbedingt zu erwartenden Erfolg beim Vertreter der Regionalliga Nord war ein schnelles Tor von Angreifer Florian Beil. Schon nach drei Minuten „klingelte“ es im Tor von Keeper Samuel Sahin-Radlinger. Vorausgegangen war eine tolle Kombination über Ivan Franjic und Kay Michel, Beil war schließlich „Endverbraucher“ in dieser Kette.

Nur zehn Minuten später erhöhte der Nordost-Vertreter auf 2:0, als erneut Beil treffsicher war, er trat zum Foulstrafstoß an. Die Germania spielte weiterhin munter nach vorne. Dustin Messing, einer der Beweglichsten an diesem Tag, erhöhte 60 Sekunden vor dem Pausenpfiff per Dropkick auf 3:0. „Er stand goldrichtig. Damit belohnte er sich für eine ansprechende Leistung“, bilanzierte Co-Trainer Enrico Gerlach, der Andreas Petersen als „Chef“ vertrat. Petersen befindet sich noch bis Sonntag nach einer Knie-OP im vergangenen Jahr in der Reha.

Sohn von Michael Tarnat in Hannover

In der zweiten Halbzeit hatte auch das Team vom früheren Bundesliga-Spieler Mike Barten (34 Partien für Werder Bremen und 2000 mit den Norddeutschen im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München) gute Möglichkeiten, um Tore zu schießen. Im defensiven Mittelfeld zog bei den „Roten“ Niklas Tarnat die Strippen. Der 19-Jährige stand bis Ende des letzten Jahres beim FC Bayern München II unter Vertrag und hat mit Michael Tarnat (Champions-League-Gewinner, vierfacher Deutscher Meister und dreifacher DFB-Pokalsieger mit dem FC Bayern) einen prominenten Vater. Wie auch die Germania ließ „96“ jedoch gute Möglichkeiten aus, so dass es beim 0:3 blieb.

Enrico Gerlach lobte dann auch das Engagement im zweiten Abschnitt. „Du musst erstmal diese Stärke beweisen, einen 3:0-Pausenvorsprung über die volle Zeit zu bringen. Am Ende hätte es auch 2:6 ausgehen können. Das war eine geschlossene Teamleistung unsererseits, niemand hat enttäuscht. Darum sind wir zufrieden mit dem Gezeigten. Der Anfang ist getan, auch wenn man Testspiele nicht zu hoch bewerten sollte.“

Spiel gegen Berlin früher

Für die Halberstädter geht es bereits am Freitag mit der nächsten Vorbereitungsbegegnung weiter. Die Partie gegen Tennis Borussia Berlin wird allerdings nicht, wie zunächst angekündigt um 19 Uhr, sondern schon um 17.30 Uhr im heimischen Friedensstadion angespfiffen.

Auch beim Dritten der NOFV Oberliga Nord sitzt ein früherer Bundesliga-Profi auf der Trainerbank. Thomas Brdaric. Der 42-Jährige, 2004 in Portugal EM-Teilnehmer mit der deutschen Nationalmannschaft, war schon einmal in Halberstadt. Vor knapp vier Jahren saß er als Cheftrainer der TSG Neustrelitz auf der Bank. Am 17. Mai 2014 packte die TSG mit dem 3:2-Erfolg im Vorharz drei weitere Zähler in Sachen Meistertitel oben drauf. Wenige Tage später scheiterte Neustrelitz in der Relegation zur 3. Liga allerdings deutlich am FSV Mainz 05 II.

TeBe strebt mit Spielern wie Karim Benyamina, Stephan Flauder oder Thiago Rockenbach in seinen Reihen den Aufstieg in die Regionalliga an.

Test gegen Greifswald fällt aus

Indes gab Enrico Gerlach bekannt, dass der geplante Test gegen den Greifswalder FC am 27. Januar nicht zustande kommt, da die Vorpommeraner doch nicht zum Traininglsager nach Halberstadt kommen.

VfB Germania Halberstadt: Guderitz, Schulze, Blume, Eggert, Messing, Franjic, Boltze, Baloki, Hofgärtner, Michel, Beil (Büchel, Twardzik, Oschmann, Franceschi, Goslar);

Torfolge: 0:1, 0:2 Florian Beil (3., 13./FE), 0:3 Dustin Messing (44.); Schiedsrichter: Mario Birnstiel; Zuschauer: 20.