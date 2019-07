Der Fußball-Regionallig VfB Germania Halberstadt setzt auf neue Hierarchien im Team.

Halberstadt l Nach der erfolgreichen Generalprobe gegen Verbandsligist FC Romonta Amsdorf (5:0) muss Trainer Sven Körner noch an einigen Stellschrauben drehen, ehe am Sonnabend Regionalligist Germania Halberstadt mit der Begegnung beim FSV Optik Rathenow in die neue Serie startet.

Ein Punkt ist die Kreativität. Körners Stil beinhaltet, dass die Fußballer vor allem im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor frei sein sollen in der Entscheidung. Punkt zwei ist das Tempo. „Eine gute Mannschaft hält das Tempo über 90 Minuten hoch“, sah der 37-Jährige noch Verbesserungspotenzial. Auch an der Mentalität muss der VfB in den kommenden Wochen noch arbeiten. Körner verlangt von allen Fußballern „viel mehr Griffigkeit“ und von den Regionalliga erfahrenen Spielern: „Sie müssen das Wort ergreifen, anführen.“ Zum Ligastart in Rathenow muss die Einstellung stimmen, Körner: „Da brauchen wir Aggressivität und den vollen Fokus.“

Nach den Abgängen von Typen wie Benjamin Boltze, Fabian Guderitz, Philipp Blume, Philipp Harant oder Hendrik Hofgärtner müssen sich die neuen Führungsspieler bei der Germania noch herauskristallisieren. Die Hierarchie wird 2019/20 komplett neu formiert. Dabei hat die Mannschaft den ersten Schritt getätigt, in den letzten Tagen gewählt, wer der neue „Capitano“ sein soll. Diese Entscheidung war deckungsgleich mit den Gedanken des Trainerteams und sie fiel sehr deutlich aus. Tino Schulze lag bei nahezu 100 Prozent Zustimmung. Als sein Stellvertreter wurde Patrik Twardzik „vereidigt“. Mit 26 Jahren sind sie die ältesten Kicker bei der Germania, neben Neuzugang Jannis Pläschke. Beide verfügen über viel Erfahrung. Twardzik kommt auf 54 Spiele in der 4. Liga, Schulze sogar auf 120.