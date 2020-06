Zum 31. Mai hat der VfB Germania Halberstadt zumindest offiziell die Benefizaktion „Corona-Karten“ beendet.

Halberstadt l Das von den Ultras der Germania initiierte Projekt half dem Verein, die Regionalliga-Saison wirtschaftlich halbwegs vernünftig zu beenden. Auch das viel gelobte Kartenlayout, das selbst Sammler zum Ticketkauf motivierte, ging von den Ultras aus.

Dankeschön für die Unterstützung

In der Abrechnung freut sich der VfB Germania Halberstadt über 511 verkaufte Karten und danken allen Unterstützern aus der gesamten Bundesrepublik für diese Solidaritätsaktion. Ein besonderer Gruß geht auch an die Fans von Union Berlin, die nach den positiven Eindrücken vom DFB-Pokalspiel einen Aufruf zum Kauf der Tickets starteten. Das Benefizspiel war somit ein wichtiger Baustein. die Regionalliga zu retten.

„Stellvertretend für alle Kartenkäufer bedanken wir uns bei dem Käufer der 500. Karte, Jens Hofmann vom Städteverlag, der auch sonst regelmäßiger Stadionbesucher ist und versucht die Germania vielfältig zu unterstützen“,

Der Link unter www.vfbgermaniahalberstadt.de bleibt erhalten und bietet die Möglichkeit, spontan die neue Regionalliga-Saison mit einem Beitrag von 19,49 Euro zu unterstützen. Auch Stadionsprecher Bernd Waldow hält im Fahrzeughaus Klus noch einige Karten in Reserve.

„Es wird weiterhin jede Hilfe benötigt, denn auch der Start in die neue Saison wird durch Corona belastet. Wir sagen nochmal vielen Dank an alle Unterstützer“, so Präsident Erik Hartmann und Regionalgeschäftsführerin Marlen Kappe.