Beim Landessporttag ist der KreisSportBund (KSB) Harz gleich zweimal ausgezeichnet worden.

Wernigerode l Beim Landessporttag ist der KreisSportBund (KSB) Harz durch den ehemaligen Präsidenten des LandesSportBundes (LSB), Andreas Silbersack, gleich zweimal ausgezeichnet worden.

So belegte der KSB Harz beim Sportabzeichenwettbewerb für das Jahr 2018 den ersten Platz im Land Sachsen-Anhalt. Zum anderen wurde der KSB Harz für seinen dritten Platz bei der Entwicklung des Kinder- und Jugendsports 2018 in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

KSB-Präsident Henning Rühe bedankt sich an dieser Stelle in erster Linie bei allen Ehrenamtlichen, die sich in diese positive Entwicklung mit eingebracht haben.