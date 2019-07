Der Halberstädter Schwimmverein hat bei den offenen Landesmeisterschaften teilgenommen.

Magdeburg l Bei den offenen Landesmeisterschaften in Magdeburg hat der Halberstädter Schwimmverein einen erfolgreichen Saisonabschluss mit einer Vielzahl persönlicher Bestzeiten hingelegt.

32 Vereine aus fünf Landesschwimmverbänden mit 469 Aktiven waren am vorletzten Juni-Wochenende in der „Elbehalle“ in Magdeburg zusammengekommen, um bei den Offenen Landesmeisterschaften ihre besten Aktiven zu küren.

HSV startet mit neun Teilnehmern

Neun Schwimmer des Halberstädter SV nahmen ebenfalls teil. Für sie ging es vor allem darum, sich gut zu präsentieren, neue Bestzeiten zu schwimmen und weiter Erfahrungen zu sammeln. Dies gelang Laura Heinemann, die sich über 50 m Rücken verbesserte. Anna Lena Mokosch steigerte sich über 50 m Freistil und 100 m Brust. Im Jahrgang 2006 starteten Amy Meyer und Marwen Sewerin. Amy schwamm vier neue Bestzeiten und erzielte als Sechste über 400 m Freistil ihre beste Platzierung. Marwen steigerte sich über 100 m Freistil, 100 m Rücken und 200 m Lagen.

Bilder Erzielten zum Saisonabschluss noch einmal zahlreiche neue persönliche Bestzeiten: (von links) Lena Ledderbohm, Anna Lena Mokosch, Amy Meyer, Emily Hesse, Pascal...



Emily Seile und Luke Jordan waren die Starter im Jahrgang 2005. Hier verbesserte sich Emily bei allen fünf Starts. Sie platzierte sich immer unter die besten Sechs und wurde über 200 m Lagen und 200 m Freistil jeweils Vierte. Luke startete sechsmal und wurde über 200 m Brust Vierter, dabei war er immer unter den Top Ten seines Jahrganges.

Ledderbohm schwimmt zu Edelmetall

Edelmetall gab es bei den Schwimmerinnen des Jahrgangs 2004. Lena Ledderbohm gewann die Silbermedaille über 50 m Brust und schwamm gleich drei neue Bestzeiten. Emily Hesse schwamm über 50 m Brust und 100 m Schmetterling jeweil­s auf den Bronzerang.

Pascal Kalide qualifizierte sich im Jahrgang 2001 und älter für das 100 m-Freistilfinale und wurde dort Siebter. Über 50m Brust schwamm er Bestzeit. Zufriedener waren er und seine Trainer Bernd Haase und Ivo Wiehem aber mit den Zeiten über 100 m Freistil, 50 m Rücken und 50 m Freistil.

Ein aufregendes Wettkampfjahr geht damit zu Ende. Der Verein wünscht allen Sportlern schöne Ferien. Außerdem freuen sich die Mitglieder auf eine rege Teilnahme am Trainingslager am See, das am letzten Wochenende der Ferien stattfinden wird.