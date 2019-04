Gegen den Haldensleber SC kann Denis Neumann noch einen Punkt für die Fortuna Magdeburg sichern.

Haldensleben l Das Kräftemessen des Haldensleber SC bei Fortuna Magdeburg endete nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Nach Zimmermanns Führung (59.) verpasste es der HSC, den Deckel drauf zu machen und so wurde die Wagner-Elf vier Minuten vor Abpfiff bestraft.

Die bis dahin beste Chance im ersten Durchgang sollte Duda (27.) vergeben. Nach einem Freistoß von Krüger konnte Fortuna-Keeper Ulubay den Ball nur abklatschen und Duda kam aus acht Metern frei zum Schuss, doch er setzte das Leder knapp am Pfosten vorbei. Die nächste große Möglichkeit sollte nicht lange auf sich warten lassen, als Siegmund den Ball perfekt für Hevekerl (36.) durch steckte, doch völlig frei vor dem Tor setzte jener den Schuss am Tor vorbei. Die erste Schlüsselszene im Spiel gab es dann in der 41. Minute, als Magdeburgs Böhme den Platz mit einer glatt Roten Karte verlassen musste. Er erwischte Krüger böse von hinten in die Beine und hatte nicht wirklich eine Chance an den Ball zu gelangen. Der Platzverweis war sicherlich nicht zwingend, aber dennoch vertretbar. Nennenswerte Aktionen gab es bis zum Pausenpfiff keine mehr und so ging es torlos in die Kabinen.

Belohnug für den HSC

Nach dem Seitenwechsel hatte der HSC also genügend Zeit, die personelle Überzahl in etwas Zählbares umzusetzen. Die erste Aktion sollte aber der Gastgeber bekommen, doch die vielbeinige HSC-Defensive entschärfte den Schussversuch von Garz (50.). Der HSC agierte in der Folge druckvoller und sollte wenig später auch prompt belohnt werden. Nach einer Krüger-Flanke aus dem Halbfeld schraubte sich Zimmermann (59.) am höchsten und köpfte das Leder ins Tor der Fortuna. Die viel umjubelte Führung war mittlerweile nicht unverdient, doch Wagner musste in der Folge mit ansehen, wie seine Elf sich immer tiefer in die eigenen Reihen zurück zog.

So bekamen die zehn Magdeburger optisch mehr Spielanteile und drängten den HSC in deren Hälfte. Die tief stehenden Blau-Gelben ließen bis dahin zwar keine nennenswerten Möglichkeiten zu, doch auch das eigene Konterspiel wurde inkonsequent zu Ende gespielt. Die erste Chance besaß Sacher (69.), doch sein Schuss entschärfte Ulubay im Nachfassen.

Mehr Bälle im Strafraum

Nur drei Minuten später setzte sich Wille über die rechte Seite durch und bediente im Zentrum Krüger (72.). Sein noch abgefälschter Schuss landete knapp neben dem Pfosten, wo doch Ulubay schon auf dem Weg ins andere Toreck war.

So kamen in der Schlussphase immer mehr hohe Bälle Richtung HSC-Strafraum und in der 86. Minute wurde Fortuna-Stürmer Neumann am Bein getroffen und es erfolgte der Pfiff von Schiedsrichter Petzka. Elfmeter für die Gastgeber. Der Gefoulte trat selber an und traf flach links zum 1:1-Ausgleich. So bekam der HSC die Quittung für seine zu tief stehende Spielweise nach der Führung. Die Blau-Gelben warfen nochmal alles in die Offensive und kamen noch zu einer viel versprechenden Möglichkeit. In einer Vier-zu-Zwei- Überzahlsituation vergab der eingewechselte Lipowski (89.) kläglich die Möglichkeit zum möglichen Siegtreffer.

Statistik

HSC: Switala - Wille, Schunaew, Zimmermann, Krause - Duda, Cristovao (57. Hübner), Hevekerl (85. Hauer), Sacher, Krüger - Siegmund (81. Lipo wski)

Tore: 0:1 Zimmermann (59.) , 1:1 Neumann (86./Elfmeter)