In der Landesliga kann sich der SV Irxleben gegen den Blau-Weiß Niegripp behaupten und siegt mit großem Abstand.

Niegripp l Der SV Irxleben hat am Sonnabend den dritten Sieg in Serie gefeiert. Ungefährdet gewann die Mannschaft von Thomas Sauer mit 4:0 (3:0) in Niegripp.

Es ließ sich von Beginn gut an für den SV Irxleben. Bereits nach neun Minuten sorgte Kevin Köhler für die Führung. Keine Zeigerumdrehung später lag der Ball erneut im Netz. Das Pressing der Gäste funktionierte und nach einem Pressschlag brauchte Tobias Herrmann den Ball nur noch ins leere Tor schieben.

Individuelle Klasse reicht aus

„Nach diesen beiden Toren waren wir im Sommermodus, haben nicht mehr so konzentriert gespielt“, erklärte Sauer. Doch die individuelle Klasse reichte zu weiteren Toren. Simon Schwenke, der schwer ins Spiel fand, und sein zur Zeit kongenialer Partner Paul Stier erhöhten kurz vor der Pause und vor dem Ende noch auf 4:0. „Die beiden stehen momentan sinnbildlich für unseren Aufschwung in den letzten Wochen. Sie machen das mit viel Tempo richtig gut“, lobte Irxlebens Trainer sein Duo.

In der kommenden Woche erwartet der SV Irxleben den Rangvierten MSV Börde im Wildpark.

Statistik

SG Blau-Weiß Niegripp: Sascha Krüger, Marco Westhause, Steven Plünnecke (67. Arturs Beinarovics), Hendrik Schäfer, Ronny Pantenburg, Thomas Böttcher, Christoph Ackmann, Matthias Lindenblatt, Andre Wittpahl, Maximilian Kramer, Justin Schaffrath - Trainer: Thomas Seidelt

SV Irxleben: Daniel Koch, Stefan Kotulla (51. Tino Ahlemann), Adrian Reich, Steffen Worlich, Martin Zander, André Beck, Kevin Köhler, Simon Schwenke, Timo Lange, Paul Stier, Tobias Herrmann - Trainer: Frank Langwinski - Trainer: Thomas Sauer

Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig)

Zuschauer: 57

Tore: 0:1 Kevin Köhler (9.), 0:2 Tobias Herrmann (10.), 0:3 Paul Stier (44.), 0:4 Paul Stier (87.).