Wie bereits vermutet wird die neue Saison im Fußball-Verband Sachsen-Anhalt am 14. August eröffnet.

Haldensleben l In Gardelegen wird das Verbandsliga-Eröffnungsspiel zwischen dem heimischen SSV und Piesteritz ausgetragen. Neben dem Oberhaus starten auch die Landesligen und Landesklassen 1,2,5 und 6 am Wochenende des 15./16. August. Die restlichen Staffeln der Landesklasse und der Kreisfußball in der Börde beginnen zwei Wochen später.

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hat gut einen Monat vor Beginn der Saison auf Landesebene den Rahmenterminplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht. Wie bereits durchgesickert war, eröffnet die Verbandsliga der Herren am 14. August das neue Spieljahr. Neben dem Haldensleber SC und dem FSV Barleben befinden sich noch weitere 17 Mannschaften in der Liga.

Begegnungen unter der Woche

Ein voller Rahmenterminplan war also zu erwarten, dennoch waren die Teams überrascht, dass zwei der ersten drei Spieltage unter der Woche ausgetragen werden. So stehen am 18./19. August und am 25./26. August englische Wochen an. „Es ist schon ein Mammutprogramm zum Anfang. Aber 36 bzw. 38 Spieltage zu verpacken ist auch nicht einfach. Ich hoffe, dass die Partien unter der Woche zumindest von der Fahrtstrecke im Rahmen bleiben“, sagt Marco Wagner, der am Freitag mit dem SV Westerhausen in die Vorbereitung gestartet ist.

Bilder Laris Peine (rechts) und Grün-Weiß Bregenstedt spielen in der kommenden Saison in der Landesklasse, Staffel 3. Foto: Tony Schulz



Die Staffeleinteilung auf der Landesebene wurde durch den Fußballverband Sachsen-Anhalt vorgenommen. Foto: FSA



HSC testet gegen Lok Stendal

„Es wird keinen perfekten Termin für alle geben. Man muss aufpassen, dass man nach der langen Pause erstmal wieder den Fitnesszustand erreicht, um Verletzungen zu vermeiden. Wir sind aber auf einem guten Weg in Haldensleben. Es gibt aus meiner Sicht aber keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft“, sagt Marko Fiedler. Der neue Trainer des Haldensleber SC ist „gut aufgenommen“ worden. „Die Zusammenarbeit mit Stephan, Ingo und Gunnar ist gut. Wir können hier viel erreichen, sollten uns aber nicht zu sehr unter Druck setzen“, bewertet der HSC-Coach seine ersten Wochen. Am Sonnabend empfangen die Blau-Gelben den Oberligisten aus Stendal zum ersten Härtetest. Externe Neuzugänge werden beim Verbandsligateam nicht dabei sein, dafür Talente aus dem eigenen Nachwuchs. „Wir wollen hier mit eigenen Leuten etwas aufbauen“, ist Fiedler von der Philosophie überzeugt. Nach Sebastian Tolle und Domenik Siegmund wird wohl auch Floralb Daxha den Verein wieder verlassen.

Die Landesligen und Teile der Landesklasse (Staffel 1,2,5 und 6) werden am 15. August den Spielbetrieb eröffnen.

Kreispokal-Endspiel am 22. August?

Ähnlich plant der KFV Börde, der seine kreislichen Ligen erst am 28. August mit der Bördeoberligapartie zwischen Gutenswegen/Klein Ammensleben und Blau-Weiß Neuenhofe starten lassen möchte. In der Woche davor soll das Kreispokalendspiel über die Bühne gehen. „Die vier Vertreter werden sich heute mit uns in Seehausen treffen und dann wird die Terminkette festgelegt. Die Halbfinals könnten entweder am 7./8/9. oder am 15./16. August über die Bühne gehen“, so Egon Genz. Das ist möglich, weil die drei Halbfinalteilnehmer aus der Landesklasse 3, Wulferstedt, Oschersleben und Bregenstedt, erst am 29./30. August in die neue Serie starten.