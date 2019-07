Im dritten Testspiel wird der TSV Hadmersleben auf den Landesklasse-Verein SV Langenstein treffen. Symbolfoto: Rainer Sturm/pixelio.de

Der TSV Hadmersleben will auch in der kommenden Saison in der Bördeoberliga mitspielen und verstärkt sich dafür mit der eigenen Jugend.

Hadmersleben | Nach Platz sechs im Vorjahr peilt der TSV Hadmersleben in der Saison 2019/20 in der Bördeoberliga eine Platzierung um den fünften Platz herum an. Die Mannschaft bleibt zusammen und wurde mit Steven Pörner von Germania Kroppenstedt verstärkt. Aus der A-Jugend rücken folgende Spieler in den Kader auf: Pascal Jarosch, Pascal Voigtländer, Maximilian Eckert und Ramon Lange. Bei der zweiten TSV-Mannschaft gibt es drei Abgänge. Ralf und Christian Jaffke wechseln zum OSC, Andreas Pütsch zum VfB Oschersleben. Aus der A-Jugend verstärken Basti Wolff, Oliver Rutkowski und Mohamad Hewidli das Team. Testspiele der I. und 2. Mannschaft Hadmersleben – G/W Rieder 20.7., 14.00 Hadmersleben – B/W Gerwisch 27.7., 15.00 Hadmersleben – SV Langenstein 31.7, 19.00 Turnier in Hadmersleben 3.8., 14.00 mit F. Halberstadt,Empor Klein Wanzleben Turnier der 2. in Hadmersleben 4.8., 14.00 mit SV Nienhagen, SV Neuwegersleben

Von Ruth Manz

