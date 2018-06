In Jessen hat die Bestenermittlung (Landesmeisterschaft) der weiblichen Jugend E mit dem TSV Niederndodeleben stattgefunden.

Niederndodeleben l Die E-Mädchen des TSV Niederndodeleben sind zur Bestenermittlung der weiblichen Jugend (Landesmeisterschaft) in dieser Altersklasse nach Jessen gefahren. Hier trafen, wie in jedem Jahr, die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten der Nord-, West-, Anhalt- und Südstaffel aufeinander, um die Meisterschaft auszuspielen. Da die SG Lok Schönebeck als Zweiter der Weststaffel auf die Teilnahme verzichtete, wurde in Gruppe A (vier Mannschaften) und Gruppe B (drei Mannschaften) ausgelost.

Erstes Spiel verloren

Im ersten Spiel trafen die TSV-Mädchen auf den Gastgeber vom Jessener SV (Gruppenerster im Bezirk Anhalt). Leider konnten die Bördedrachen in diesem Spiel nicht zu ihrer gewohnten Sicherheit finden und unterlagen am Ende verdient mit 16:13. In der zweiten Partie der Gruppe B standen sich der Jessener SV und der HC Burgenland (ebenfalls Gruppenerster in der Staffel Süd) gegenüber. Hier setzte sich der HC Burgenland knapp mit 11:10 durch.

Der Sieg des HC Burgenland bedeutete, dass die TSV-Mädchen ihr zweites Spiel unbedingt mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen mussten, um noch als Gruppenzweiter in die Halbfinals einzuziehen.

HC Burgenland Paroli geboten

So waren die Dodeleberinnen in diesem Spiel wieder wesentlich konzentrierter und boten dem HC Burgenland anständig Paroli. Sie hatten sogar die Möglichkeit kurz vor Spielende mit drei Toren in Führung zu gehen, leider wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor und der HC Burgenland konnte den Anschlusstreffer zum 11:10 erzielen. Nun blieben noch 25 Sekunden, um den Einzug ins Finale zu schaffen. Die Freude war riesengroß, als quasi mit dem Abpfiff das Tor zum 12:10 gelang.

Im Halbfinale traf man nun auf den HSV Magdeburg, den verlustpunktfreien Staffelsieger aus der eigenen Nordstaffel. Die Dodeleberinnen zeigten eine gute Leistung und hatten dennoch mit 14:9 das Nachsehen.

Jessener SV bezwungen

Im „kleinen Finale“ traf man nochmals auf die Gastgeber vom Jessener SV. In einem sehr spannenden Spiel erkämpften sich die Bördedrachen einen 7:6-Sieg und waren am Ende sehr glücklich, hinter den beiden Leistungsmannschaften vom HSV Magdeburg und dem SV Union Halle Neustadt den dritten Platz errungen zu haben.