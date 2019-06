400 Teilnehmer sorgten beim 10. Rolandlauf in Haldensleben für einen Teilnehmerrekord.

Haldensleben l Freuten sich die Haldensleber Rolandläufer im vergangenen Jahr 2018 bereits über einen neuen Teilnehmerrekord - dort waren knapp über 300 Starter dabei - so wurde dieser am Sonntag wahrlich pulverisiert. Diesmal kratzten die Bördekreisstädter sogar die 400er Marke an, so dass das Waldstadion zu einem Lauf-Mekka wurde. Auch das Wetter spielte ordentlich mit. Allerdings waren die Temperaturen bei den Hauptläufen - die wurden gegen 10:20 Uhr gestartet - für den einen oder anderen Läufer schon ein wenig zu hoch.

Dennoch lieferten alle Teilnehmer tolle sportliche Leistungen ab. Schon die Bambinis, die eine knappe halbe Stadionrunde (250 Meter) zu absolvieren hatten, gaben alle ihr Bestes und freuten sich im Ziel über Urkunden und kleine Überraschungen. Es gewann Vincent Reiser. Über die 2,2 Kilometer gab es einen Start-Ziel-Sieg von Tangerhüttes Friedrieke Grobler. Sie benötigte nur 8:43,4 Minuten und verwies Vereinskollege Marc Schlüter (9:11,7 min) auf den zweiten Platz.

Hauptläufe erfreuen sich großer Beliebtheit

So richtig voll wurde es auf der Tartanbahn im Waldstadion dann zum Start der Hauptläufe über 6 und 12 Kilometer. Hier tummelten sich nämlich gleich über 300 Läufer/innen an der Startlinie. Die mussten auch - ganz zur Freude der Zuschauer auf der großen Tribüne - ersteinmal eineinhalb Stadionrunden absolvieren, ehe es durch das sogenannte Marathon-Tor in den Haldensleber Wald ging. Und die Strecke war nicht von Pappe, denn es galt, knapp 75 (6 km) beziehungsweise 134 Höhenmeter (12 km) zu überwinden. Das gelang über 6 Kilometer Lukas Tom Schulze (HSV Medizin Magdeburg) in 22:52,6 Minuten am besten. Bei den Frauen hatte ganz souverän Marie Weinmann (Genthin) in 25:39,9 Minuten die Nase vorn.

Bilder Jannes Neumann (Osterweddingen) im Duell mit Marlene Peter aus Schackensleben. Foto: Thomas Koepke



Favorit Löbel vorn

Über den langen Kanten von 12 Kilometern hatte Favorit Yves Löbel (Sport 2000) in 43:51,0 Minuten die Nase vorn. Schnellste Frau war hier Kati Haselhorst-Schwaneberger (Wolmirstedt) in 1:03:09 Stunden. Alle sicherten sich nicht nur EOC-, sondern auch Punkte für den Landes-Cup.