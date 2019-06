Im Haldensleber Waldstadion wurden die Landesmeisterschaften der Altersklassen U20, U18 und Schüler von 12 bis 15 Jahren ausgetragen.

Haldensleben l Am 15. und 16. Juni war das Haldensleber Waldstadion Austragungsort der diesjährigen Leichtathletik Landesmeisterschaften der Altersklassen U20, U18 sowie der Schüler der Altersklassen 12 bis 15 Jahre. Mehr als 450 Athleten aus 39 Vereinen des Landes kämpften an beiden Wettkampftagen um Titel und Medaillen.

Im Waldstadion ging es darüber hinaus auch um Qualifikationsnormen für die Deutschen Schülermeisterschaften am 6. und 7. Juli in Bremen und die Jugendmeisterschaften vom 26. bis 28. Juli im Donaustadion in Ulm. Für die Jüngsten der Altersklassen 12 und 13 galt es, sich für den Bundesländervergleich im September in Leuna zu qualifizieren. International stehen vom 18. bis 21. Juli im schwedischen Boräs die U20 Europameisterschaften an. Im Stadion deshalb auch mit von der Partie die U20 Weltmeisterin im Weitsprung Lea Jasmin Riecke vom Mitteldeutschen Sportclub.

Bedingungen sind hervorragend

Die Teilnehmer der Landesmeisterschaften haben am Wochenende ausgezeichnete Bedingungen im Waldstadion vorgefunden. Die guten Wünsche von Haldenslebens stellvertretender Bürgermeisterin Sabine Wendler nahmen die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer gerne in die fast 160 Entscheidungen mit. Dafür verantwortlich, dass alle Teilnehmer tolle Bedingungen und Abläufe vorfanden, waren zum einen vom Platzpersonal toll vorbereitete Wettkampfanlagen und mehr als 70 engagierte Kampfrichter und Helfer, die an beiden Tagen alles gegeben haben. Hilfe hatte der Ausrichter auch vom Auswertungsteam des SV Kali Wolmirstedt um Birger Orlamünde und Christian Hamel.

Bilder Jenny Görke, hier beim Weitsprung, ging für den Haldensleber Sportclub an den Start. Foto: Christian Bogus



Die Athleten bedankten sich bei den vielen fleißigen Organisatoren mit 65 Normerfüllungen für die Deutschen Meisterschaften in Bremen und Ulm. Zwölf Mal knackten sie die hochwertigen Rekorde im Waldstadion.

19 Medaillen für Börde-Athleten

Für die Leichtathleten aus der Börde, die am Wochenende durch den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben, den SV Kali Wolmirstedt und den gastgebenden Haldensleber SC vertreten waren, sprangen am Ende zahlreiche vordere Platzierungen und 19 Medaillen, davon sieben Titel heraus.

Gleich zweimal ganz oben auf dem Podest stand mit Darlene Prignitz vom Haldensleber SC eine der Jüngsten im Wettkampf. In der Altersklasse 12 gewann sie das Diskuswerfen und den Speerwurf beides mit neuen persönlichen Bestleistungen (siehe Ergebnisblock).

Schiller läuft deutsche Jahresbestzeit

In der Altersklasse 13 lieferte Clara Schiller ebenfalls vom Haldensleber SC über 800 Meter ein famoses Rennen ab. In 2:20,67 Minuten lief sie die beiden Stadionrunden deutsche Jahresbestzeit. Auch in der Altersklasse 14 blieb der Titel in unserem Landkreis. Maike Jacob vom SV Kali Wolmirstedt ließ sich ihren Titel durch einen souveränen Lauf nicht nehmen. Darüber hinaus gewann Maike auch noch Silber im Hochsprung mit tollen 1,60 Meter.

Ein spannendes Rennen gab es über 300-Meter-Hürden der 15-jährigen Mädchen. Im Ziel hatte Sophie Albrecht vom SV Kali Wolmirstedt um zwei Hundertstel die Nase vorn. Christina Onwu Akomas vom SC Magdeburg holte sich Silber. Für Sophie war dies nicht nur der Titel, sondern zugleich auch die Qualifikation für die Deutschen Schülermeisterschaften in Bremen. Über 300 Meter war der Schützling von Birger Orlamünde tags zuvor mit Silber dekoriert.

Kellner und Köchli mit Gold

Verlass war erneut auf die Haldensleber Dreispringer. In der U 20 gewann Julia Kellner (11,01 m) ebenso Gold, wie Leonard Köchli (13,25 m). Für beide gab es noch eine weitere Medaille.

Während Julia Bronze beim Weitsprung erreichte, holte sich Leonard in der gleichen Disziplin und persönlicher Bestweite von 6,55 Metern Silber. Für den SV Kali Wolmirstedt sicherte sich Yannik Heine beim Hochsprung der U20 ebenso die Silbermedaille wie Neil Schubert.

Über 800 Meter der Altersklasse 12 machte er im Schlussspurt Platz zwei sicher. Die Silbermedaille gewann Lenard Gewalt in der U18 über 1500 Meter. In 4:22,30 Minuten musste sich der HSC-Athlet knapp dem Harzer Aurelio Kischkies geschlagen geben. Mit einem tollen Wurf auf 32,38 Meter holte sich Nele Strauß die Silbermedaille beim Speerwurf der Altersklasse 13. Sie, wie auch Clara Schiller, kann mit einer Nominierung zum Bundesländer-Vergleich rechnen.

Gleich zwei Mal Bronze gewann Anna Lena Piele vom Haldensleber SC. In der U18 stand sie sowohl beim Kugelstoßen, als auch beim Diskuswurf auf Platz drei. Bronze holte sich auch Fränze Grellmann (HSC) in der gleichen Altersklasse über 800 Meter. Auch für den SV Kali gab es eine weitere Medaille. Marta Herms kämpfte sich über 800 Meter der W 12 auf das Podest.

Leistungen sind zufriedenstellend

Eine Vielzahl weiterer sehr guter Platzierungen unterstreicht den guten Leistungsstand der Leichtathleten aus der Börde. Am Ende haben sich die Meisterschaften würdig eingereiht in die erstklassig durchgeführten Titelkämpfe, die bisher in Haldensleben stattfanden. Großes Lob gab es von allen Seiten.

Nun stehen die neuen Herausforderungen vor den Athleten. Die Mitteldeutschen Meisterschaften der Jugend in Mittweida Ende Juni stehen ebenso auf dem Programm wie die der Männer und Frauen Anfang Juli in Dessau.