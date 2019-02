Oebisfeldes Hans Meinke hatte sich hochgeschraubt und warf in der zehnten Minute zum 5:2 für seine Farben ein. Am Ende hatte jedoch Glinde mit 31:29 die Nase vorn. Foto: Jens Pickert

In der Handball-Verbandsliga Nord der Männer hat der SV Oebisfelde II gegen Glinde seine siebente Niederlage kassiert.

Oebisfelde l Aufsteiger SV Oebisfelde II hat in der Verbandsliga Nord der Männer seine siebte Saisonniederlage kassiert. In heimischer Halle musste sich die SVO-Sieben von Trainer Toni Seiler dem Tabellenführer Glinder HV Eintracht mit 29:31 (13:15) geschlagen geben.

Für Oebisfelde ist mehr drin

Die Niederlage ist sicherlich keine Überraschung, doch wie bereits im Hinspiel war für die Oebisfelder mehr drin. So sah es nach Abpfiff auch Übungsleiter Seiler. „Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht. Wir haben beispielsweise nicht schnell genug von der Abwehr in den Offensivmodus geschaltet. Außerdem haben wir uns einige unkonzentrierte Abschlüsse geleistet und agierten auch in der Defensive einschließlich Torhüter, die keinen guten Tag erwischt hatten, nicht immer auf der Höhe. Diese Nachlässigkeiten hat Glinde clever ausgenutzt. Einen Vorwurf möchte ich meiner Mannschaft aber nicht machen. Die Einstellung hat gepasst. Schade, dass es nicht geklappt hat“, erklärte der Oebisfelder Trainer.

Die Hallenherren starteten indes konzentriert und somit auch erfolgreich. So lagen die Gastgeber nach einem Treffer von Erik Breiteneder in Minute zwölf mit 6:4 vorn. Doch abschütteln ließ sich der Liga-Primus nicht. Vor allem nicht Michael Kreyenberg. Der wuchtige Eintracht-Akteur avancierte im rechten Rückraum seiner Sieben nicht nur zum Dreh- und Angelpunkt, sondern auch zum mit Abstand besten Torjäger. 15 Treffer gingen auf sein Konto. Sein Aktionsradius konnte von der SVO-Defensive zu keinem Zeitpunkt eingeengt werden.

SVO kommt aus dem Tritt

Aber es lag nicht nur am Spiel des Glinder Linkshänders, dass die Oebisfelder gegen Ende der ersten Hälfte aus dem Tritt kamen. Es waren in der Summe Fehler, sowohl im Spiel nach vorn als auch in der Abwehr, die die Gäste in die Vorhand brachten.

In der 27. Minute brachte Erik Breiteneder seine SVO-Formation letztmalig in Führung (13:12), danach schlug Eintracht zu - per Dreierpack zur 15:13-Pausenführung.

Glinde sorgt für die Entscheidung

Nach Wiederanpfiff legten die Glinder durch Michael Kreyberg sofort nach (17:13/33.). Im Endeffekt bereits zur Entscheidung. Denn mehr als auf zwei Treffer kamen die Oebisfelder nicht mehr heran. Denn es hakte vor allem weiter in der Offensive. So lagen die Gäste zwischenzeitlich auch schon mit fünf Treffern vorn (23:18/44.).

Mit fünf Treffern vorn lagen die Glinder auch in der Schlussphase (30:25/57.). Dann ging noch einmal ein Ruck durch die SVO-Reihen. Hans Meinke, Paul Breiteneder und Max Heidler verkürzten auf 28:30 (58.). Glinde vergab den anschließenden Angriff. Der SVO besaß die Chance zum Anschluss, doch die wurde vergeben, so dass die Eintracht mit dem 31:28, natürlich von Michael Kreyenberg markiert, alles klar machte.

SV Oebisfelde II: Wehr, Stefani - P. Breiteneder (3), Heidler (7), Meinke (11/7), Meinel (1), Mieth (2), Spychalski (1), Keller (1), K. Breiteneder, Klappoth, E. Breiteneder (3).

Siebenmeter: 8/7; Zeitstrafen: 5.