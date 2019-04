Heute um 14 Uhr gastiert der SV Fortuna in Ammendorf. Der Gastgeber hat 2018/19 noch nie ein Heimspiel um diese Zeit ausgetragen.

Magdeburg l Beim BSV Ammendorf gibt es eine Konstante. Eine Art ehernes Gesetz. Wenn der Verbandsligist ein Liga-Heimspiel austrägt, dann tut er es am Freitagabend. So war es in dieser Saison immer. Elf Mal. Acht Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage stehen zu Buche. „Wir spielen gern am Freitagabend. Wer schon einmal Fußball gespielt hat, weiß, dass Flutlichtspiele immer ein besonderes Fluidum ausstrahlen“, sagt BSV-Präsident Lutz Schülbe, der früher DDR-Oberliga-Spieler bei Dynamo Dresden und dem Halleschen FC war.

Doch ausgerechnet heute, wenn die Fortunen aus Magdeburg nach Halle reisen, ändert sich die Serie. „Na klar sind Spiele unter Flutlicht immer etwas Besonderes“, räumt Fortuna-Trainer Dirk Hannemann ein. „Doch für uns sind die schwer umzusetzen.“

Der Job ist das Wichtigste

Größte Hindernisse sieht Hannemann dabei in der Struktur seiner Mannschaft, in der viele Kicker spielen, die beruflich nicht jeden zweiten Freitag bereits um 14 Uhr oder noch früher Feierabend machen können. „Auch wenn wir in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts spielen. Auch in unserer Spielklasse ist der Job nun mal das Wichtigste, Fußball nur die schönste Nebensache der Welt.“

Um freitags ab 19.30 Uhr im Süden des Bundeslandes Fußball spielen zu können, „müssten wir in Magdeburg gegen 15 Uhr losfahren“. Eine Zeit, zu der viele der Fortunen noch ihrer Arbeit nachgehen oder in Hörsälen und Bibliotheken sitzen. „Selbst daheim sind Freitagabendspiele für uns organisatorisch deshalb kaum umzusetzen“, erläutert Hannemann. Außerdem: „Feste Trainings- und auch Spielzeiten erleichtern nicht nur uns Trainern die Arbeit. Auch die Spieler können sich besser auf ihr Hobby konzentrieren.“

Dem hatte sich ja einst auch der Verband gestellt, als er die Anstoßzeiten für die höchsten Ligen im Land am Sonnabend festlegte. Ausnahmen, wie Flutlichtspiele, bestimmen die Regeln. „Vereine, die das vereinbaren und regeln können, sollen doch freitags spielen“, sagt auch Hannemann. „Es aber zum Dogma zu machen, halte ich dagegen für sehr fragwürdig.“

Das aber tut der BSV Ammendorf auch nicht. „Wir zwingen ja keinen, freitags zu spielen“, sagte Vereinschef Schülbe. „Wir fragen an und wenn der Verein dem zustimmt, ist es in Ordnung. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.“ Wobei die Argumente für die Freitagabend-Spiele ja durchaus gute sind: die Verhinderung von Terminkollisionen mit anderen Sportereignissen in der Stadt, Mehreinnahmen und bessere Stimmung durch weitaus mehr Zuschauer. „Zudem können wir dadurch auch andere Zuschauer gewinnen, die Spaß an den Flutlichtspielen und dem gesamten Drum und Dran haben. Aber das sind ja keine besonderen Geheimnisse.“

Ammendorf mit Sorgen

Ist also die für die Gastgeber ungewohnte Anstoßzeit heute ein Vorteil für die Fortunen? Lutz Schülbe muss lachen, ob sich denn seine Mannschaft überhaupt bei Tageslicht daheim zurechtfinden wird. „Ja“, sagt er, macht aber auf die für den BSV ungewohnte Personalsituation aufmerksam. Die BSV-Elf pfeift aus dem letzten Loch. „Urlaub, Krankheiten und Verletzungen haben unseren Kader personell schrumpfen lassen. Zuletzt beim 0:0 in Bitterfeld hatten wir nur einen A-Juniorenspieler auf der Ersatzbank.“

Trotzdem stimmt er zu, dass seine Elf Favorit sei und man die drei Punkte gerne im Stadion der Waggonbauer behalten möchte. Auch Dirk Hannemann sieht das so: „Ich glaube, dass der BSV Ausfälle besser verkraften kann als wir. Dafür ist die qualitative Dichte des Hallenser Kaders einfach viel größer und breiter als bei uns.“

Verständnis für Nachwuchs

Der Coach macht dazu auch eine einfache Rechnung auf. Aktuell fehlen den Neustädtern 13 Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen. „Das ist halt so, dafür sind wir Amateure.“ Abhilfe durch die A-Junioren ist dabei auch nicht in Sicht. Viele hatten gestern ihren letzten Schultag, waren abends feiern. „Das gehört dazu. Man sollte ihnen diesen Abschluss ruhig gönnen“, sagt der Coach.

Trotz der Personalmisere sind die Fortunen mutig. „Wir wollen was mitbringen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, gut gegen den Ball arbeiten, den Gegner beschäftigen und mutig und entschlossen auftreten, können wir die Situation des BSV nutzen“, ist sich Hannemann sicher.