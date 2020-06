Mit dem SV Seilerwiesen kehrt nach Jahren der Abstinenz wieder eine Großfeldmannschaft in den Magdeburger Fußball-Spielbetrieb zurück.

Magdeburg l Seit Jahren hat der Fußball-Stadtfachverband Magdeburg mit einem Wegfall von Großfeld-Herrenmannschaften zu kämpfen. Mit dem SV Beyendorf steht für die kommende Spielzeit beispielsweise schon der erste „Abgang“ fest, weitere Mannschaften stehen noch auf der Kippe.

Da tut es auf Verbandsseiten sicherlich gut, auch endlich mal wieder einen Rückkehrer begrüßen zu können. Denn zur Saison 2020/21 – wann auch immer diese startet – nimmt der SV Seilerwiesen wieder am Spielbetrieb auf Großfeld teil. Zwar hatten die Seilerkicker vor Jahren schon angekündigt, nach dem Abschluss der Bauarbeiten am heimischen Sportgelände im Stadtpark zurückkehren zu wollen. Doch im Januar 2020 war an die Realisierung noch nicht zu denken. „Wir haben es im vergangenen Jahr schon einmal versucht, aber in Zeiten des demografischen Wandels war es schwierig, genug Leute für dieses Projekt zu finden“, erklärt Vereinsvorsitzender Tim Fabian Suxdorf. Mit einer neuen Kleinfeld-Mannschaft zur bestehenden Altherren-Truppe war aber immerhin der Anfang geschafft.

Ein glücklicher Zufall hilft

Dass zur neuen Saison wieder ein Team auf dem Großfeld an den Start geht, war dann jedoch nicht Suxdorfs unermüdlichem Einsatz, sondern einem glücklichen Zufall geschuldet. Christian Katzbach, der neue Trainer des SV Seilerwiesen, kontaktierte nämlich selbst den Verein.

Weil der 29-Jährige in Buckau wohnt und dem nahegelegenen Stadtpark gerne mal einen Besuch abstattet, wurde er auf Seilerwiesen aufmerksam. „Ich habe den Aufbau der Sportanlage beobachtet und mich immer gefragt, wieso da kein Fußball gespielt wird“, erklärt er.

Tolles Ambiente reizt

„Der Platzwart hat einen wunderbaren Teppich gezaubert und das Vereinsheim ist absolut erstklassig geworden“, schwärmt der neue Chef an der Seitenlinie. Für Suxdorf war jene Kontaktaufnahme ein „glücklicher Wink des Schicksals“: „Wir haben in den ersten Gesprächen sofort gemerkt, dass es zwischen uns harmoniert.“

Mit Katzbach war nicht nur ein neuer Trainer, sondern in diesem Zuge direkt auch eine gesamte Mannschaft gefunden. Vor den Toren der Stadt coachte er zuvor nämlich über zehn Jahre beim SV Blau-Weiß Elbe Glindenberg, von dem er zahlreiche Jungs auf den Seilerberg mitbringt.

Nicht nur der Trainer kommt

„Als ich mich entschied, zu wechseln, habe ich ein paar Spieler gefragt, was sie davon halten und ob sie mitkommen möchten. Das hat sich dann schnell herumgesprochen und so entschied sich ein Großteil der Jungs, die ich zum Teil schon seit der D-Jugend trainiere, mitzukommen“, erklärt er.

Gepaart mit einigen externen Neuzugängen verfügt der SV Seilerwiesen somit über einen großen Kader von 28 Mann. „Das ist ein absoluter Luxus“, schwärmt Suxdorf. „Ein zweiter Torhüter wäre allerdings nicht schlecht, dann müsste ich mich nicht mit umgezogen auf die Bank setzen“, ergänzt der 34-Jährige, der Katzbach als sportlicher Leiter zur Seite steht.

Es gibt keinen Druck von Vereinsseite

Bleibt noch die Frage, wie gut sich der „neue SV Seilerwiesen“ im Magdeburger Stadtfußball schlagen wird. Schließlich kickten die meisten Jungs in Glindenberg zuvor in der 1. Bördekreisklasse, belegten da zum Zeitpunkt des Abbruchs aber immerhin den zweiten Platz.

„Die Mannschaft ist noch sehr jung, deswegen wollen wir in der ersten Saison zunächst gucken, wie wir mit dem Niveau zurechtkommen“, erklärt Trainer Katzbach.

Druck von der Vereinsführung muss das Team nicht befürchten. „Wir müssen im ersten Jahr nichts über das Knie brechen. Selbst wenn wir Letzter werden, wäre das halt so. Erfolg ist absolut zweitrangig, wichtig ist erst einmal, dass wir uns finden“, zeigt sich Suxdorf gelassen. Schließlich ist der Vereinsvorsitzende überglücklich, dass die „schönste Anlage in ganz Magdeburg“ überhaupt wieder auf Großfeld genutzt wird.

Auch im Nachwuchs tut sich was

Zudem sollen auch die bisher schon bestehenden Mannschaften auf Kleinfeld und bei den Alten Herren gehalten werden. Und auch im Jugendfußball tut sich im Stadtpark gerade so einiges. „Im Februar ist der Startschuss im Nachwuchs gefallen. Hier wollen wir Kindern das Spielen ermöglichen, die anderswo vielleicht nicht wie gewünscht zum Einsatz kommen.“

Die Wiederbelebung des SV Seilerwiesen ist also auf allen Ebenen in vollem Gange.