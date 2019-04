Der Bus für die Fahrt von Magdeburg zum Flughafen ist längst bestellt. Die U-17-Kicker des FCM vertreten Deutschland bei der Schüler-WM.

Magdeburg l Vielleicht werden seine Schützlinge eines Tages genauso zurückblicken wie Sören Osterland heute. „Ich denke sehr gerne an die Tage auf Sardinien“, sagte der Fußball-Trainer. „Das war meine erste Wettkampfreise ins Ausland. Ein absoluter Höhepunkt. Das sind Erinnerungen, die vergisst du niemals.“

Im Jahr 2002 spielte Osterland als aktiver FCM-Kicker bei der Schul-WM in Italien. Und genau dieses Erlebnis steht nun auch den jungen Sportschülern bevor, die Osterland heute als Trainer betreut. Freitag reist das Team nach Serbien. Und der Coach hofft, dass seine Spieler viele Eindrücke sammeln. „Das bleibt ewig im Gedächtnis. Bei uns waren damals mit China, Südafrika, Belgien, Frankreich, Schweden, Griechenland oder der Ukraine sehr verschiedene Nationen und Kulturen dabei. Das war schon breit gefächert.“

Die Magdeburger wurden seinerzeit Vierter von 24 teilnehmenden Mannschaften. Im Spiel um Platz drei verloren die Osterland & Co damals gegen Belgien. „Im Gruppenspiel hatten wir die noch geschlagen“, erinnert er sich.

Seine aktuellen Schützlinge sind eigentlich die U-17-Kicker des FCM, zur WM der Internationalen Schul-Sport-Förderation (ISF) reisen sie aber als deutsche Schüler-Nationalmannschaft. Von Berlin geht es mit dem Flieger nach Belgrad, wo alle Spiele der 24 WM-Teilnehmer ausgetragen werden. Am Sonntag steigen die Magdeburger Sportschüler ins Turnier ein.

Als FCM-B-Junioren hat das Team die letzten beiden Meisterschaftspartien in der Regionalliga verloren. Doch das ist spätestens im ersten WM-Spiel vergessen. Egal, dass die Gegner unbekannt sind. „Wir haben zwar versucht, etwas herauszubekommen, doch die Auslosung erfolgt erst kurz vor Turnierbeginn“, erklärt Osterland.

Handballer 2008 vorn

Im Gegensatz zu den Handballern des Sportgymnasiums, die 2008 Schüler-Weltmeister waren, betreten die jungen Magdeburger Kicker sportliches Neuland. Ob die Teilnahme an der Schüler-WM zusätzliche Belastung oder willkommene Abwechslung und Motivationsschub für die restliche Saison ist, vermag der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und aktuelle U-17-Coach des FCM nicht so genau zu beantworten: „Der Turniertermin fällt natürlich genau in eine Phase, in der wir große Ziele haben. Deshalb wurden auch extra zwei Meisterschaftsspiele verlegt. Letztendlich ist es aber natürlich ein Zubrot für die Jungs. Wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, war die Schüler-WM das Highlight. Wir haben damals auch um den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga gespielt.“

Ex-Keeper Beer dabei

Zur Magdeburger Delegation in Serbien gehört auch Christian Beer. Der ehemalige FCM-Keeper ist mittlerweile als Lehrer für Sport und Sozialkunde am Sportgymnasium tätig, kennt die Jungs aus der täglichen Zusammenarbeit und fungiert als Co-Trainer. Auch Physiotherapeut Mirko Müller gehört zur 18-köpfigen Magdeburger Abordnung.

Neben dem sportlichen Abschneiden und den Erlebnissen abseits des Spielfeldes ist in Belgrad auch wichtig, dass alle Magdeburger Sportschüler gesund und unverletzt aus dem WM-Turnier herauskommen. „Es soll ein Erlebnis für alle werden, die Jungs sollen auch neue Erfahrungen sammeln. Wir wollen natürlich so weit wie möglich kommen, aber letztendlich zählt dann doch das Alltagsgeschäft“, erklärt Trainer Sören Osterland, nachdem die beiden vergangenen Partien gegen Union Berlin II und in Schlotheim jeweils mit 0:1 überraschend verloren gingen.

Der gebürtige Stendaler und Einser-Abiturient Osterland hofft, dass seine Schützlinge die nächsten Tage genießen und einen positiven Schub für die folgenden Spiele mitnehmen.