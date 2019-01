Im ersten Testspiel in Vorbereitung auf die zweite Halbserie der Verbandsliga trennten sich der SV Fortuna und der SV 09 Staßfurt 2:2 (1:0).

Magdeburg l Auf dem in der ersten Hälfte pfützenübersäten Kunstrasengeläuf hatte der Gast zunächst die besseren Szenen. Durch frühes Pressing war der Landesliga-Herbstmeister besser im Spiel. „Staßfurt hat in dieser Phase kompakter gestanden, unsere Fehler aber nicht mit einem Treffer bestraft“, sah auch Fortuna-Trainer Dirk Hannemann das bessere Spiel der Gäste in dieser Phase.

Die klareren Chancen hatte der aber nach gut zehn Minuten besser in das Spiel findende Platzherr. So verfehlte Neumann nach gut einer halben Stunde knapp das Tor, als er das Leder am langen Pfosten vorbei ins Toraus setzte. Wenig später konnten die Gäste zwei gefährlich Situationen in ihrem Strafraum durch Neumann und Lukas Grewe in letzter Not bereinigen.

Knappe Führung zur Pause

Das knappe 1:0 zur Pause nach einem Konter und überlegtem Abschluss von Neumann war letztlich eine verdiente Führung des Verbandsligisten bei 90 minütigem Dauerregen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber zunächst die aktivere Elf, hatten durch Patrick Kemter (48. Minute) auch die erste vielversprechende Chance. Doch verzog der Schütze in aussichtsreicher Position.

Danach kam der Gast mit den zahlreichen Wechseln besser zurecht, während die Gastgeber den Spielfaden mehr und mehr verloren. So traf Staßfurts Goalgetter Benjamin Kollmann, als er einen der jetzt vielen Fehler im Fortuna-Spiel nach gut einer Stunde zum Ausgleich (62.) nutzte.

Wichmann-Tor reicht nicht

Der Verbandsligist brauchte ein paar Minuten, ehe er sich wieder fand. Gut 20 Minuten später brachte ein schnell und direkt vorgetragener Angriff auch die erneute Gastgeber-Führung. Alexander Wichmann (81.) schloss den toll herausgespielten Angriff über die rechte Seite mit dem 2:1 ab. „Wenn wir danach noch einige Aktionen besser ausspielen, habe ich noch ein, zwei weitere Chancen“, so der nach der Begegnung enttäuschte Stürmer. Enttäuscht, da sich die Fortunen nicht für das Spiel belohnten. Einen weiteren Fehler nutzte erneut Kollmann (90.), wenn auch aus abseitsverdächtiger Position, um zum erneuten Ausgleich zu verwandeln.

„Das Ergebnis ist für mich in diesem ersten Testspiel zweitrangig. Bei uns wechselten Licht und Schatten. Neben vielen guten Aktionen haben wir auch viele Fehler gemacht“, meinte Hannemann später.

SV Fortuna: Ulubay – Postrach (46. Kemter), Weidemeier, Kauffmann, Neumann, Dudziak (46. Walther), Helmecke, Skrajewski (46. Hausmann), Grewe (46. Wichmann), Trinh